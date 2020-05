Creste numarul de infectari. 32 de suceveni diagnosticati COVID au fost internati in ultimele 24 de ore, in timp ce INSP anunta doar un caz nou

Marti, 26 mai, conform situației întocmite de Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului se înregistrează 2269 de persoane declarate vindecate, cu 29 mai multe ca ieri. In acelasi comunicat, insa, autoritatile judetene anunta ca 30 de persoane au fost externate de ieri pana azi, banuim ca vindecate. De asemenea, in timp ce INSP la nivel central anunta ca un singur sucevean a fost diagnosticat cu COVID in ultimele 24 de ore, DSP Suceava ne transmite ca in acelasi interval 32 de suceveni au fost internati cu acest diagnostic. E clar ca sucevenii nu pot decat sa se uite aiuriti si neincrezatori la aceste cifre.

Datele centralizate la nivel județean, transmise azi de Prefectura arata urmatoarea situatie:

în autoizolare la domiciliu 3375 de persoane,

în carantină instituționalizată 147 de persoane.

15350 de persoane ieșite din autoizolare

2960 de persoane ieșite din carantină instituționalizată.

Până la acest moment, în județul Suceava au fost efectuate 19236 de teste.

În ultimele 24 de ore au fost internate în spital 32 de persoane diagnosticate cu COVID- 19 și externate 30 de persoane.

Reprezentantii Prefecturii fac un apel la suceveni “să manifeste aceeași atitudine conștientă, responsabilă, adoptată pe întreaga perioadă în care am trecut cu toții prin exeperiența carantinei, pentru a ne întoarce treptat la viața noastră, la libertățile noastre așa cum le știam. Aceste zile, în care măsurile de prevenire și protecție contra noului coronavirus au fost relaxate temporar să nu fie transformate într-un pericol inutil pentru noi, pentru părinții, bunicii și toți cei dragi.

În perioada stării de alertă trebuie să manifestăm pe deplin datoria cetățenească de a face tot ce ne stă în putință pentru a lupta și de a proteja pe cei mai vulnerabili dintre noi, împotriva COVID 19”.