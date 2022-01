Crește numărul copiilor internați cu COVID în spitalele sucevene: 388 de bolnavi spitalizați, 42 dintre ei fiind copii

În județul Suceava erau luni, 24 ianuarie, 5067 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție, în ultimele 24 de ore fiind declarate vindecate 570 persoane (40342 de la începutul pandemiei). 388 de suceveni bolnavi de COVID sunt internați, din care 42 de copii. 10 pacienți cu forme grave se află la ATI. La spitalul Județean nu mai sunt locuri în sectorul COVID destinat copiilor, dar mai sunt 4 paturi disponibile la Spitalul Rădăuți și 1 la cel din Fălticeni. În ultimele 24 de ore a fost înregistrat decesul unei persoane cu COVID. În intervalul menționat au fost testate 641 de persoane, din care 225 au fost depistate cu infecție cu SARS-CoV-2.

Luni dimineață, conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrau 162797 de persoane vaccinate, din care 113243 persoane cu rapel și 37043 persoane au primit și doza a treia. În cursul zilei de duminică, 23 ianuarie 2022, s-au vaccinat în județul Suceava 175 persoane (33 prima doză, 29 doza a-II-a și 113 doza a-III-a).

La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 34 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 16 persoane cu această afecțiune. În aceeași perioadă de referință a decedat 1 persoană ( Rădăuți) ca urmare a infecției cu Covid – 19 (2093 persoane decedate de la începutul pandemiei).

Din totalul celor 578 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 170 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19 (din care 32 pacienți pedriatici), 14 pacienți sunt în zona tampon și 394 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).

Din cei 170 pacienți diagnosticați Covid-19:

– 40 prezintă forme ușoare ale bolii;

– 99 prezintă forme medii ale bolii;

– 23 prezintă forme severe;

– 8 prezintă forme grave și sunt internați în secția ATI (din care 2 pacienți ventilați non invaziv).

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această dată, de 354 paturi libere, din care 36 pentru pacienți Covid-19 (0 pentru copii), 286 în sectorul non-Covid, 32 pentru zona tampon.

La unitatea ATI sunt disponibile 2 paturi pentru pacienți Covid, sunt 30 ventilatoare libere, din care 8 pentru pacienții Covid-19 și 22 pentru pacienții non- Covid.

La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați 82 pacienți adulți diagnosticați cu Covid-19 (80 persoane cu forme medii, 2 persoane cu forme critice) și 1 copil, 1 persoană suspectă de infecție cu noul coronavirus, sunt disponibile 31 locuri în sectorul Covid (din care 4 pentru copii). La unitatea ATI Covid sunt internați 2 pacienți, nu sunt disponibile paturi pentru pacienți Covid.

La nivelul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc sunt internați 24 pacienți diagnosticați cu Covid-19 (8 pacienți cu forme medii, 16 pacienți cu forme grave), persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus 0, fiind libere 8 locuri în sectorul Covid.

La nivelul Spitalului Orășenesc Gura Humorului sunt internați 17 pacienți diagnosticați Covid-19 (9 pacienți cu forme ușoare, 8 pacienți cu forme medii), persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus 0, fiind libere 13 locuri în sectorul Covid.

La nivelul Spitalului Boli Cronice Siret sunt internați 7 pacienți diagnosticați Covid-19 (7 pacienți cu forme ușoare), persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus 1, fiind libere 8 locuri în sectorul Covid.

La nivelul Spitalului Municipal Vatra Dornei sunt internați 42 pacienți diagnosticați cu Covid-19 (35 pacienți cu forme medii, 7 cu forme grave), persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus 3, fiind libere 6 locuri în sectorul Covid.

La nivelul Spitalului Municipal Fălticeni sunt internați 36 pacienți adulți diagnosticați cu Covid-19 (34 pacienți cu forme medii, 2 pacienți cu forme grave) și 9 copii, persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus 0, fiind libere 14 locuri în sectorul Covid și 1 loc pentru copii. La unitatea ATI Covid nu sunt internați pacienți, sunt disponibile 2 paturi pentru pacienți Covid.

Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 388 (din care 42 copii) iar numărul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 19.

La nivelul județului sunt disponibile 112 locuri libere Covid și 19 locuri pentru zona tampon.

Persoanele suspecte Covid-19, internate în zonele tampon, în cazul confirmării infecției cu noul coronavirus sunt declarate pacienți diagnosticați Covid-19, fără a fi influențată statistica în ceea ce privește numărul de internări.

Numărul total de persoane testate până în prezent este de 502329, în ultimele 24 de ore fiind testate 641 persoane.

Luni se aflau în carantină 2730 persoane, 156 intrate în ultimele 24 de ore. De asemenea, în izolare, în afara celor aflate în spital, erau 5158 persoane, din care 397 intrate în ultimele 24 de ore.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 1 are 0 cazuri, 0 au câte un caz în evoluție, 10 au sub cinci cazuri în evoluție, 14 au sub zece cazuri în evoluție iar 89 au peste zece cazuri în evoluție.