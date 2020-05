Continua raportarile in scadere de bolnavi COVID la Suceava. 40 de cazuri in minus in ultimele 24 de ore

In aceasta saptamana, in judetul Suceava au fost raportate in minus mai multe cazuri de infectare cu coronavirus, dintre care doar 40 de ieri pana azi.

Practic, din aceste raportari sucevenii nu pot afla cate cazuri noi de imbolnavire apar zilnic.

In lipsa altor precizari de la autoritati, iata raportarile oficiale pe zile, din aceasta saptamana, a cazurilor de imbolnaviri COVID in judetul Suceava:

Luni: 3448

Marti: 3478

Miercuri: 3469

Joi: 3472

Vineri: 3455

Sambata: 3415

Pe teritoriul României, până în acest moment au fost confirmate 17.857 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (noul coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.187 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 145 de noi cazuri de îmbolnăvire.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 361.566 de teste.

1.170 persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat (internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș, Olt și Ilfov).

În acest moment, în secțiile ATI, sunt internați 196 de pacienți.

În carantină instituționalizată sunt 8.239 de persoane. Alte 54.974 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate 1. Alba 288 2. Arad 695 3. Argeș 232 4. Bacău 486 5. Bihor 546 6. Bistrița-Năsăud 316 7. Botoșani 704 8. Brașov 677 9. Brăila 22 10. Buzău 158 11. Caraș-Severin 112 12. Călărași 79 13. Cluj 538 14. Constanța 267 15. Covasna 229 16. Dâmbovița 252 17. Dolj 191 18. Galați 566 19. Giurgiu 211 20. Gorj 113 21. Harghita 105 22. Hunedoara 622 23. Ialomița 347 24. Iași 456 25. Ilfov 447 26. Maramureș 92 27. Mehedinți 104 28. Mureș 660 29. Neamț 864 30. Olt 67 31. Prahova 96 32. Satu Mare 61 33. Sălaj 85 34. Sibiu 479 35. Suceava 3.415 36. Teleorman 128 37. Timiș 498 38. Tulcea 139 39. Vaslui 155 40. Vâlcea 28 41. Vrancea 564 42. Mun. București 1.728 43. – 35 TOTAL 17.857

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore, 251 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 168.710 lei.

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 3 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.

Totodată, în data de 21 mai a.c., 54 de persoane care nu au respectat măsura izolării la domiciliu sau a carantinei au fost introduse în carantină instituționalizată pentru 14 zile sau a fost dispusă măsura carantinării instituționalizate pentru o nouă perioadă de 14 zile.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, 3.067 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.699 în Italia, 561 în Spania, 84 în Franța, 576 în Germania, 87 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 3 în SUA, 4 în Austria, 3 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 2 în Turcia și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia și Suedia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 106 de cetățeni români aflați în străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 35 în Marea Britanie, 9 în Spania, 6 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA și unul în Brazilia, au decedat.

Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 22 au fost declarați vindecați: 9 în Germania, 9 în Franța, 2 în Indonezia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia.

Până la data de 22 mai 2020, au fost raportate 1.335.410 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franţa, Germania, Spania și Regatul Unit.