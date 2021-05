Comisia de urbanism a  avizat proiectul de ridicare a trei blocuri cu câte zece etaje peste drum de Prefectură

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Suceava a dat avizul de oportunitate pentru intenția de elaborare a unui plan de urbanism zonal în scopul edificării, peste drum de Palatul Administrativ – pe un teren unde a fost, odinioară, hotelul și restaurantul Gloria – a unui ansamblu rezidențial care are trei blocuri cu câte zece etaje fiecare. Numărul apartamentelor va fi de 233, pentru fiecare fiind prevăzut un loc de parcare. De asemenea, în noul ansamblu Gloria vor fi spații comerciale, spații pentru alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri

Primăria Municipiului Suceava a anunțat, la data de 13.05.2021, publicul interesat despre intenția de elaborare a PUZ cu Regulament de urbanism aferent inițiat de societatea NIVA DEVELOPMENT SRL pentru „construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații pentru alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată”. Acest nou ansamblu se face pe un teren situat în intravilanul municipiului Suceava – identic cu parcela cu nr. cadastral 54770 și parcela cu nr. cadastral 56614 – în suprafață totală de 6350 mp.

Publicul interesat referitor la ansamblul rezidențial de pe strada Vasile Bumbac nr. 4-8 și nr. 10 a fost invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile începând cu data de 13.05.2021 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail [email protected]. Observațiile și propunerile transmise erau necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

ședința respectivei comisii a durat aproape cinci ore, vreme în care au fost dezbătute mai multe subiecte de pe ordinea de zi referitoare la diverse demersuri urbanistice din care aproape două ore au fost în legătură cu proiectul celor de la firma NIVA DEVELOPMENT SRL, mai exact al omului de afaceri Vasile Armenean.

„A fost o ședință grea, a durat vreo cinci ore. A fost aprobat studiul de oportunitate cu indicatorii maximali care arată că vor fi două blocuri cu maximi 10 etaje. Până la aprobarea PUZ-ului mai sunt însă câteva etape”, ne-a declarat primarul Ion Lungu, răspunzând unei întrebări referitoare la proiectul omului de afaceri Vasile Armenean.

Primarul a spus că au fost două persoane care au formulat obiecții – persoane care, potrivit celor spuse de primar, nu ar fi prima dată când fac obiecții la unele proiecte de urbanism – și că respectivele obiecții nu au fost luate în considerare în această etapă legată de studiul de oportunitate. „Nu înseamnă că vor fi maxim 10 etaje. Totuși, din câte s-a spus în comisia tehnică respectivă – pe care vreau vă reamintesc că o prezidez, deși nu am drept de vot – ar fi cel mai sănătos proiect de urbanism din Suceava. Nu este însă o noutate că domnul Armenean intenționa să facă acolo un ansamblu rezidențial. Este un proiect la care dumnealui lucrează, inclusiv cu arhitecți din străinătate, de vreo cinci ani. Nu este ca alții care iau 4-500 metri pătrați de teren unde pot și fac un bloc după care umblă după alte aprobări să mai ridice un etaj ca să mai scoată la vânzare vreo două apartamente”, a spus Ion Lungu.

Edilul a ținut să specifice și că în comisia respectivă se discută documentații și obiecții față de acestea strict din perspectiva respectării normelor de urbanism și de amenajare a teritoriului. Potrivit primarului, votul final pe partea de oportunitate a demarării respectivului proiect va fi dat în Consiliul Local. „Eu nu pot veni să îi spun unui proprietar de teren care are documentații în regulă din punct de vedere juridic și pe linie de urbanism că nu va construi acolo. Am mai pățit în 2004 dacă îmi aduc aminte bine cu un bloc construit în zona Gării Burdujeni de un om de afaceri iar oamenii au făcut scandal și ducându-mă acolo i-am spus că nu va construi cât voi fi eu primar. Într-adevăr, la început nu a construit iar după asta m-a dat în judecată acuzându-mă și de abuz. Am pierdut în instanță. A trebuit să plătesc o amendă și să mă rog de el, aproape în genunchi, să nu continue pe această cale iar eu am fost obligat să îl las să facă blocul”, a declarat Ion Lungu.

Ce prevede proiectul

Precizăm că cele trei blocuri – A, B și C – au o lățime de 22,55 metri și o lungime de 24,7 metri iar blocul A este situat la o distanță de 20 metri față de blocul B, aceeași distanță fiind și între blocul B și blocul C. În cazul primelor două blocuri turn, regimul de înălțime este de S1+S2+P+Mezanin+10E Duplex, pentru al treilea fiind S1+S2+P+Mezanin+9E Duplex sunt situate la distanțe de 20 de metri unul de celălalt. Înălțimea maximă față de cota terenului sistematizat va fi de 46,5m – în cazul blocului B, blocurile A și C având puțin peste 45 metri înălțime maximă. Subsolul edificabil este atât la cele trei blocuri turn, cât și pe perimetrul dintre acestea, dar și pe anumite porțiuni din fața respectivelor blocuri și din laterala blocului A spre str. Al. Ienceanu și a blocului C spre Aleea Nucului.

Distanța minimă de la blocul A la strada Vasile Bumbac va fi 11,563 m, iar cea de la blocul B la carosabil va fi de 18,579 m (inclusiv parcarea în spic construită de la limita blocului B până la blocul C, prevăzută cu 14 locuri). De asemenea, distanța de la blocul C la carosabilul de pe strada Vasile Bumbac este de 19,67m sau 12,508m calculată de la limita unde este prevăzută partea edificabilă a subsolului care se extinde dincolo de amprenta la sol a blocului propriu-zis. De fapt, aici s-ar putea considera a fi unul dintre acele posibile trucuri pentru că, în realitate, având în vedere că peste suprafața edificabilă la subsol – cu un nivel sau două la subsol – și care excede amprenta la sol a blocului sunt prevăzute, parțial, și construcții edificabile deasupra solului cu regim de înălțime P+Mezanin sau P+Mezanin+1 E în cazul blocului C. Prin urmare, pentru pietoni va fi relevantă distanța de la parterul construcției de tip 2S+P+Mezanin (unde vor fi amenajate spații comerciale) spre carosabil care se va duce spre 9,754m, în cazul blocului A și la 9,653 în cazul blocului B. La blocul C va fi amenajat – în zona edificabilă cu regim de înălțime S+Mezanin+1E – un restaurant. Distanțele maxime de la blocul B și C până la Palatul Administrativ vor fi în jurul a 30 de metri fiecare și, dacă se va raporta doar distanța de la suprafața edificabilă de tip 2S+P+Mezanin atunci acestea vor coborî spre 25-26metri (lățimea străzii Vasile Bumbac fiind de 5,984m la intersecția cu strada Libertății și de 6,087m la intersecția cu Aleea Nucului).

Este de menționat că prin spatele celor trei blocuri va fi construită o nouă stradă cu lățimea de 7 metri care va face legătura între str. Al. Ienceanu și Aleea Nucului, acestea din urmă având lățimi sub 6 metri. Numărul apartamentelor va fi de 233, pentru fiecare fiind prevăzut un loc de parcare. Suprafața construită a spațiilor comerciale va fi de 7.202 mp iar la fiecare 200 mp va fi prevăzut încă un loc de parcare. Sunt însă în continuare semne de întrebare și dincolo de aspectul practic al fluidizării traficului cu peste 200 de mașini pe îngusta stradă Vasile Bumbac.

Restaurantul despre care se vede limpede că va fi amplasat la blocul C va avea, cel mai probabil, căutare datorită vadului excelent iar numărul de locuri de parcare – presupunând că cele 14 în spic la care ne-am referit mai sus sunt doar pentru acest local – este de discutat dacă va fi suficient.

În plus, din câte se observă din planșe și din cele rezultate la discuția cu primarul Sucevei, vor fi amenajate birouri în blocurile respective, o variantă fiind cea a unor birouri pentru firme specializate în domeniul IT. Despre spațiile respective nu sunt însă referiri precise cu excepția unui acces separat la birouri în cazul blocurilor B și C, față de accesul ca atare în blocuri pe partea de locuințe și accesul către spațiile comerciale și către restaurant. În eventualitatea în care blocurile vor fi construite de maniera în care au fost prezentate atunci birourile respective vor fi închiriate unor firme care aproape sigur vor avea nevoie de mai mult de un loc de parcare pentru angajați, la care se adaugă probabil și un minim necesar pentru posibili clienți, însă așa cum am menționat anterior, nu există referințe precise despre acestea. (D.P.)