Col. Derioiu, managerul Spitalului Judetean: In acest moment, 252 de angajati ai SJU au rezultate pozitive sau incerte la testarea pentru coronavirus, 55 sunt internate, iar o asistenta e la terapie intensiva

Generalul Ionel Paul Oprea, secretar de stat în Ministerul Sănătății, și colonelul doctor Daniel Derioiu, managerul interimar al Spitalului din Suceava, au raspuns sambata in cadrul unui interviu transmis pe pagina de facebook a Ministerului Apararii Nationale, mai multor intrebari privind situatia de la Suceava.

Conform colonelului Derioiu, zilele acestea a avut loc o testare intensiva a cadrelor medicale din Spitalul Judetean aflate in carantina sau izolare. Astfel, au fost efectuate 405 teste, in urma acestora 200 de angajati ai SJU au avut rezultate negative, astfel ca pot sa-si reia activitatea in Spital. Daniel Derioiu a aratat insa ca sunt si 252 de persoane din randul angajatilor la care testele sunt pozitive sau incerte. Din randul acestora, 55 de persoane sunt internate in Spitalul sucevean, una dintre ele, o asistenta, fiind in stare grava, la Terapie Intensiva.

O comisie a analizat pana acum 82 de cereri ale angajatilor care nu isi pot relua activitatea

Secretarul de stat Ionel Paul Oprea a reamintit faptul ca, la preluarea conducerii Spitalului de catre echipa militara, doar 10% din personalul medical era activ, acest lucru constituind practic cea mai mare problema pentru functionarea unitatii spitalicesti. De asemenea, acesta a afirmat ca readucerea in activitate a intregului personal medical “este imposibila”, aratand ca pana in prezent au fost analizate 82 de cereri ale unor angajati care nu pot sa-si reia atributiile din diverse motive, unele dintre ele tinand de comorbiditati ale personalului, care ar fi, astfel, prea expus. Generalul Oprea sustine insa ca urmeaza sa fie analizat un “numar important” de cereri asemanatoare.

Se fac pregatiri pentru 120 de paturi la Terapie Intensiva. Vor mai veni 40 de ventilatoare mecanice

Colonelul Derioiu a declarat ca intentia este ca spitalul sucevean sa poata atinge capacitatea de 760 paturi. Medicul militar a spus ca, statistic, 10% din aceasta capacitate ar trebui sa fie reprezentata de paturi la ATI, dar se fac pregatiri pentru ca la Suceava sa se poata mobiliza, ca raspuns la situatia epidemiologica, 120 de paturi la Terapie Intensiva.

In acest moment in sectia ATI de la Spitalul Suceava sunt 24 de paturi, alte 8 paturi de terapie intensiva fiind in sectoarele post-operator.

Conducerea militara a Spitalului Judetean a mai anuntat faptul ca urmeaza sa primeasca aproximativ 40 de ventilatoare mecanice, in special de la Consiliul Judetean Suceava, dar si din alte surse.



”Mulțumim colegilor noștri care au rămas și au luptat până la epuizare, de multe ori, cu abnegație, dăruire și au dat dovadă de caracter și putere de muncă deosebită, puse în slujba sucevenilor. Îi asigurăm că suntem alături de ei și ne dorim să facem echipă și să luptăm împreună pentru sănătatea oamenilor din județul Suceava”, au incheiat interviul de 45 de minute doctorul Ionel Oprea, secretar de stat în Ministerul Sănătății, și colonelul doctor Daniel Derioiu, managerul interimar al Spitalului Judetean Suceava. (O.S.)