Clase de liceu cu frecvență redusă cu efective de 40 și chiar 60 de elevi. Culmea că e că acestea funcționează ilegal, dar cu aprobarea IșJ Suceava

O față mai puțin cunoscută a învățământului de stat este cea dedicată persoanelor care au abandonat școala fără a obține diploma de liceu, indispensabilă în zilele noastre celor care își doresc un loc de muncă sau înființarea unei afaceri. Pentru aceștia, statul oferă posibilitatea continuării studiilor, în vederea obținerii diplomei de absolvent de liceu, la Frecvență Redusă (FR), o formă de învățământ gratuit, care presupune prezența fizică a cursanților doar trei săptămâni într-un semestru. Drept urmare, învățământul cu FR, deși prezent doar în câteva unități școlare din județ, este atât de solicitat de către suceveni, încât a ajuns în afara legii. Concret, vorbim despre clase cu efective între 40 și 60 de elevi, deși numărul maxim dintr-o clasă nu ar trebui să treacă de 30. Ce-i drept, acești elevi fac parte dintr-o categorie specială, pentru că cei mai mulți dintre ei sunt trecuți de prima tinerețe, după cum ne-au spus reprezentanții unităților de învățământ care îi școlarizează.

Potrivit Inspectoratului Şcolar Județean (IŞJ) Suceava, situația este la fel în toate unitățile de învățământ care au clase de liceu cu frecvență redusă, numărul elevilor din anii terminali depășind cu mult efectivele maxime admise, însă acestea au primit aprobarea de a funcționa așa în acest an școlar, în lipsa unei soluții care să nu afecteze oamenii care își doresc șansa unui trai decent, asigurat de un loc de muncă pe care îl pot obține doar cu diploma de liceu. ”Aceste clase suprapopulate de la frecvență redusă le-am preluat așa și, deși am încercat să găsim soluții pentru a intra în legalitate cu ele, nu am reușit. Nu le-am putut desființa, pentru că vorbim, în mare parte, despre oameni care vor să finalizeze studiile liceale pentru a se putea angaja, pentru a avea un trai mai bun. Noi am fost puși în fața faptului împlinit, deci a trebuit să aprobăm această ilegalitate, pentru că aceste clase de liceu la frecvență redusă funcționează, într-adevăr, în afara legii. La Liceul Tehnologic <Ion Nistor> Vicovu de Sus sunt peste 60 de elevi într-o astfel de clasă, iar la <Al. I. Cuza> Suceava sunt undeva la 40, dar situația e la fel și în celelalte licee care au clase de FR. Nu putem interveni decât la aprobarea claselor noi formate. Aici vorbim despre clase din anii terminali, care au primit aprobare doar pe continuitate”, a explicat inspectorul școlar general adjunct Ioan Puiu.

Prevederile în vigoare stipulează că învățământul general obligatoriu este de 10 clase și se organizează, de regulă, la forma cu frecvență pentru elevi cu vârsta de până la 18 ani. În mod excepțional, învățământul obligatoriu se poate organiza la forma cu frecvență redusă pentru persoanele care au depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei, urmând ca acestea să se înscrie în clasa imediat următoare celei promovate, pe baza actelor doveditoare. Pentru organizarea învățământului obligatoriu cu frecvență redusă, statul asigură finanțarea de bază pentru toți elevii.

Părinți și copii, colegi de liceu, înscriși în aceeași clasă cu frecvență redusă

Cum s-a ajuns în situația aceasta, se pare că nimeni nu poate oferi un răspuns clar, doar unele detalii care să contureze ideea că cererea este foarte mare și că pe mulți dintre solicitanți nu i-au putut refuza, iar formarea mai multor clase de învățământ la FR ar presupune costuri pe care nimeni nu e dispus să și le asume. Potrivit metodologiei de organizare a învățământului cu FR, o normă didactică nu poate fi alcătuită numai din ore de predare la învățământul obligatoriu cu frecvență redusă, iar în structura catedrelor vacante pentru angajare, prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, nu se includ ore normate la clasele de elevi cu frecvență redusă. Drept urmare, fiecare se descurcă cu puținul pe care îl are, în acest caz fiind vorba despre o singură clasă/ unitate de învățământ, iar în condițiile în care doar vreo șase licee din județ organizează acest tip de clase este clar că efectivele maxime sunt depășite.

”Am avut foarte multe solicitări pentru înscrierea la clasa de liceu cu frecvență redusă. Sunt oameni trecuți de prima tinerețe, care nu-și pot deschide firme sau nu se pot angaja pentru că nu au finalizat liceul. Cei care se înscriu la frecvență redusă nu intră automat în clasa a IX-a, ci într-a X-a sau a XI-a, în funcție de momentul în care au întrerupt studiile, adică se continuă de unde s-au oprit. Așa s-a adunat un număr foarte mare de elevi într-o singură clasă. Pentru anul în curs, nu am mai cuprins clasa a IX-a de învățământ liceal cu frecvență redusă în planul de școlarizare, deci avem doar clasele terminale, cu care mergem în lichidare, pentru că nu mai vrem să organizăm învățământ liceal cu FR”, a explicat directorul Liceului Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus, Angelo Cătălin Bărbuță.

Dincolo de aspectele ce țin de legalitatea funcționării acestui tip de învățământ, printre sutele de elevi de la frecvență redusă se regăsesc oameni care își doresc șansa la un loc de muncă mai bine plătit, mai sigur sau mai stabil, suceveni care regretă iresponsabilitatea de care au dat dovadă când au întrerupt studiile și au curajul de a duce lucrurile la bun sfârșit. ”Avem foarte mulți elevi de 40-50 de ani înscriși la clasa de liceu cu frecvență redusă pentru completarea studiilor, pentru simplul motiv că își doresc să se poată angaja. Am avut cazuri de părinți și copii, colegi de liceu, înscriși în aceeași clasă. Unii dintre ei, cei tineri, ajung să dea și Bacalaureatul, alții vor doar studii de nivel 4 pentru angajare. Solicitările sunt foarte multe, dar nu îi putem primi pe toți, astfel că s-a ajuns ca la clasele de a XI-a, a XII-a și a XIII-a să avem circa 40 de elevi, pentru care am primit aprobarea IșJ, doar pentru continuitate”, a explicat Delia Irimia, directoarea Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava.

Conform planului de școlarizare pentru anul școlar în curs, la admiterea în clasa a IX-a, învățământ liceal cu frecvență redusă, au fost disponibile patru clase, cu câte 28 de locuri, la colegiile ”Al. I. Cuza” Suceava, ”Vasile Lovinescu” Fălticeni, ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului și Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret. Colegiul ”Samuil Ispoescu” Suceava și Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus au doar pentru anii terminali clase de liceu cu frecvență redusă. (Oana NUȚU)