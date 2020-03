Cine sunt medicii care asigura de azi asigura functionarea UPU Suceava

Intr-o interventie la Radio Iasi, coordonatorul UPU-SMURD Iasi, medicul Diana Cimpoesu, descrie cum au reusit sa faca din nou functionala Unitatea de Primiri Urgente suceveana si care e starea emotionala a personalului. Ea apreciaza sprijinul ISU Suceava in tot acest proces complicat, anagajatii ISU asigurand, printre altele, decontaminarea spatiului si a echipamentelor.

“Echipa pe care am conturat-o acolo este construită pe nucleul de la UPU Smurd Iaşi, de aici sunt 8 medici şi 8 asistenţi prin rotaţie, asigură gardă, la Suceava.

A trebuit să găsim şi resurse locale, resurse care să nu fie din spitalul Suceava, nici din UPU Suceava şi am găsit, am avut ca principal colaborator Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă care a asigurat şi partea de decontaminare finală a spaţiului şi a tuturor echipamentelor medicale, astfel încât, toţi cei care lucrează acolo şi calcă pragul în calitate de pacient să aibă siguranţa că nu este niciun risc biologic, niciun risc epidemiologic în spaţiul respectiv. Cu ajutorul acestei importante instituţii de forţă din judeţul Suceava am adunat colegi din mai multe structuri, este vorba despre Spitalul Fălticeni care a trimis şi va trimite permanent câte un asistent pe tură, câte un infirmier şi de astăzi, parţial şi un asistent de radiologie, pentru că multe urgenţe au nevoie de investigaţii imagistice. A fost participarea altor zone puţin obişnuite cu urgenţele din judeţul Suceava, mă refer aici la asistenţii din cabinetele şcolare, şi avem şi aici suportul DSP Suceava cu câte doi asistenţi din cabinetele şcolare”, a explicat Cimpoesu.

Până aseară, funcţia principală pe judeţ a îndeplinit-o compartimentul de Primiri Urgenţe de la Rădăuţi. “Am deplasat acolo trei rezidenţi în sprijin şi Centrul Universitar Iaşi a venit în sprijin şi cu alţi câţiva specialişti pentru alte specialităţi şi în aceste zile ne-am străduit să conturăm o echipă care să poată începe activitatea, din nou, în principala structură de primiri urgenţe de la Suceava pentru că viaţa merge înainte şi urgenţele există alături de pacienţii care au nevoie de îngrijire într-o secţie cu boli infecţioase cu COVID, există ceilalţi cetăţeni al unei ţări, a unui judeţ, care au urgenţe obişnuite, pornind de la cele cardiovasculare, mergând până la cele traumatice, la cele intestinale sau neurologice”, a mai precizat coordunatorul SMURD Iasi.

Dupa 6 aprilie, cadrele medicale sucevene aflate acum in autoizolare sunt asteptate la munca: “Vreau să vă spun că aseară cu toată echipa cu care am fost acolo de la Suceava şi Iaşi era o echipă zâmbitoare, o echipă fericită că începe o activitate în condiţii atât de grele. Sperăm să o putem duce până la data de 6 aprilie, când, cei din urgenţa Suceava, cei care sunt acolo în mod obişnuit, vor ieşi din autoizolare, unii sunt pozitivi şi sunt sub tratament, ei vor rămâne mai multă vreme să se recupereze dar principalul nucleu îl aşteptăm să preia această activitate pentru că este un efort şi pentru ei şi pentru Iaşi pentru că asigură transportul acestor pacienţi şi bineînţeles că ne-am asigurat că există echipament de protecţie, este foarte important. El există deocamdată la Iaşi şi de la ISU Suceava, am cerut şi sprijinul naţional şi, într-adevăr DSU a trimis către Suceava un număr mai mare de echipamente pentru că sunt judeţe care din fericire nu au probleme şi, uitaţi, sunt judeţe care au nevoie de mai mult sprijin şi e la început şi va continua”.