Cinci noi decese cauzate de coronavirus la Suceava. Toti fusesera internati in Spitalul Judetean

Grupul de Comunicare Strategica a comunicat vineri seara decesul a inca cinci suceveni, infectati cu coronavirus in Spitalul Judetean. Astfel, bilantul negru in Suceava s-a ridicat la 41 de morti, din totalul de 133 inregistrat in Romania.

Acum a fost raportat decesul urmatorilor:

Femeie, 77 ani, jud Suceava. Internată în SJU Suceava în 19.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 25.03.2020. Rezultat pozitiv în 30.03.2020.Decedat în 2.04.2020.

Bărbat, 62 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava în 17.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 24.03.2020. Rezultat pozitiv în 25.03.2020.Decedat în 2.04.2020

Femeie, 63 ani, jud Suceava. Internată în SJU Suceava în 27.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 2.04.2020.Decedata în 2.04.2020

Bărbat, 67 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava in 27.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 2.04.2020.Decedat în 30.03.2020

Bărbat, 58 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava in 29.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 29.03.2020. Rezultat pozitiv în 3.04.2020.Decedat în 30.03.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, CIC , Infarct miocardic in antecedente.

De asemenea, tot vineri seara a fost anuntat si decesul unei femei de 62 de ani din Ialomita si a unui barbat de 46 de ani, tot din Ialomita.