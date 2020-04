Cei 59 de angajati COVID pozitiv ai Centrului de la Sasca Mica au fost internati, 51 la Spitalul Judetean, iar 8 la Spitalul Municipal Radauti

Angajatii ramasi in izolare la locul de munca si care ii vor ingriji pe beneficiarii Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica vor locui in containere puse la dispozitie de ISU Suceava. Ei au nevoie sa fie instruiti in privinta folosirii echipamentului de protectie si tratarii in siguranta a beneficiarilor bolnavi de COVID-19.

Situația de la Centrul de Recuperare și Reabilitarea Neuropsihiatrică Sasca Mică, unde 242 de beneficiari și 59 de angajați ai centrului au fost confirmați cu coronavirus, este una deosebit de grava, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, apreciind aseara ca e vorba de un nou focar in judetul Suceava. Mentionam ca mare parte a celor infectați sunt asimptomatici.

Ca urmare a primirii de la DSP Suceava a rezultatelor testării beneficiarilor și personalului care efectua ture în izolare în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neurospihică Sasca Mică, DGASPC Suceava anunta ca a luat pe 21 aprilie masuri pentru izolarea celor 242 de beneficiari testați pozitiv într-o clădire separată de clădirea în care sunt cazați ceilalți 127 de beneficiari testați negativ.

De asemenea, angajații testați pozitiv care urmează a fi internați în spital sunt înlocuiți, începând de astăzi, 22 aprilie, de angajații care se află în izolare preventivă la domiciliu.

“Având în vedere că angajații de specialitate din cadrul centrului (asistenți medicali, infirmieri) vor avea de îngrijit beneficiari testați pozitiv COVID – 19, am solicitat, în decursul zilei de ieri, printr-o adresă la DSP Suceava, sprijinirea cu personal medical din cadrul spitalului, în vederea instruirii personalului din centru în ceea ce privește modul de folosire a echipamentului de protecție, intervenția, tratarea și monitorizarea evoluției beneficiarilor testați pozitiv COVID – 19 dar și prevenirea infectării angajaților testați negativ/netestați.

Totodată, am adus la cunoștința DSP Suceava faptul că Centrul de Recuperare și Reabilitare Neurospihică Sasca Mică nu are instalații de oxigen și niciun fel de aparatură medicală necesară unei astfel de situații, ca cea cu care ne confruntăm acum”, transmite Nicoleta Daneliuc, purtator de cuvant al DGASPC Suceava.

Angajații care au fost testați pozitiv au fost internați astăzi, o parte în Spitalul Orășenesc Rădăuți (8 persoane), iar cea mai mare parte în Spitalul de Urgență ”Sfântul Ioan” Suceava.

Incă de ieri a inceput dezinfecția clădirilor și a spațiilor din incinta centrului, înainte de trierea beneficiarilor în funcție de rezultatul testării.

Pentru a crea condiții de odihnă angajaților care sunt în izolare la centru și asigură schimbul de tură, se vor monta în curtea centrului containere de locuit, primite de la ISU Suceava, echipate corespunzător, mai precizeaza purtatorul de cuvant al DGASPC Suceava. (O.S.)