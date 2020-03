Ce facem cu ăia micii? Întrebarea la care părinții caută înnebuniți un răspuns cât timp școlile sunt închise

Problema cea mai mare a părinților care au copii mici este să identifice, în timp record, soluții pentru perioada în care vor fi suspendate cursurile în unitățile școlare, mai ales că cea mai mare parte a lor frecventau grădinițe cu program prelungit și programe after-school. La finalul zilei de ieri, mai toate deciziile părinților implicau ajutorul bunicilor, iar, acolo unde această variantă nu există, s-a apelat la bone din vecini sau, cel puțin, din rândul cunoștințelor

Măsura suspendării cursurilor în toate unitățile școlare, valabilă de azi și până pe 22 martie, anunțată în cursul serii de luni de către autorități, este agreată de marea majoritate a părinților. Aceia dintre ei care și-au permis, au luat decizia de a-și ține acasă copiii încă de la izbucnirea epidemiei de gripă, în special pe cei de grădiniță, astfel că, în contextul prevenirii îmbolnăvirii cu coronavirus, o bună parte din părinți nu vor face altceva decât să extindă perioada de ședere la domiciliu a celor mici.

Problema cea mai mare a părinților care au copii mici este să identifice, în timp record, soluții pentru perioada în care vor fi suspendate cursurile în unitățile școlare, mai ales că cea mai mare parte a lor frecventau grădinițe cu program prelungit și programe after-school. La finalul zilei de ieri, mai toate deciziile părinților implicau ajutorul bunicilor, iar, acolo unde această variantă nu există, s-a apelat la bone din vecini sau, cel puțin, din rândul cunoștințelor. ”Eu nu am bunici care să se poată îngriji de copiii mei, iar, de regulă, în cazuri de boală, apelam la o vecină, care e studentă, și o plăteam la oră. Stătea cât aveam nevoie și venea tot timpul, indiferent de programul ei, căci își permitea să absenteze de la cursuri, pe care mai apoi le recupera. Am vorbit deja cu ea și am bază că va sta aceste 11 zile cu copiii mei. Dacă se va extinde însă perioada de suspendare a școlii, va trebui să găsesc altă soluție, că mai mult de două săptămâni a zis că nu poate să absenteze de la facultate. Doar dacă vor suspenda și pentru studenți cursurile. Vedem ce va urma și ne vom descurca cumva”, ne-a spus Amalia Bucur, mamă a doi școlari.

În cazul bonelor, părinții nu sunt dispuși să riște angajarea unei persoane străine, astfel că sunt agreate doar acele bone cu care au mai colaborat sau pe care le cunosc personal. ”Eu nu am găsit încă bonă pentru copilul meu pentru perioada asta de 11 zile cât trebuie să stea acasă. Nu am încredere în cineva necunoscut, cine știe cu cine intră în contact sau de unde vine. La after-school, unde mergea după orele de la școală, nu vreau să îl mai duc, pentru că și acolo e același risc ca la școală. Bunicii sunt foarte bătrâni și locuiesc la țară, deci nu aș vrea să apelez la ei. Momentan, am decis să îi duc la vecina mea. Ea e în maternitate și s-a oferit să mă ajute cât sunt eu la muncă”, a explicat Alina M., mama unui băiețel de clasa a II-a.

Alții au decis să folosească o parte din zilele de concediu pe care le au la dispoziție pentru a sta acasă cu copiii perioada aceasta, în lipsa altor soluții sau, cel puțin, până se va întrevedea o altă variantă pentru situația lor.

În ceea ce privește materia care ar fi trebuit predată în această perioadă, cadrele didactice au comunicat, în cursul zilei de ieri, ce să lucreze copiii cât vor sta acasă și cum vor comunica în acestă perioadă pentru a nu se crea sincope mari în activitatea didactică, care, cel mai probabil, va avea nevoie, mai apoi, de o perioadă mare de recuperare. ”Doamna învățătoare ne-a dat exact materia din manual pe care ar trebui să o parcurgem cu copiii perioada următoare și a spus că ne stă la dispoziție pe grupul nostru de părinți pentru orice ajutor sau lămuriri avem nevoie. Ne va comunica în fiecare zi fișele pe care ei le au de făcut și ne-au rugat să îi punem să citească zilnic diferite lecturi”, a spus Elena Duduman, mama unei eleve de clasa a IV-a.

Ministerul Educației și Cercetării încurajează realizarea de cursuri-suport pentru elevi, asistate de tehnologie, pentru că acestea, chiar dacă nu înlocuiesc cursurile clasice, au rolul de a menține comunicarea între elevi și cadrele didactice. (Oana NUȚU)