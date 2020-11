Ce „bijuterii” auto a ridicat DNA in dosarul şpăgarilor de la Permise. Cum a cerut şi primit politistul Martin un jeep de la şeful Serviciului de Inmatriculări

Pe langa cei 1.225.000 euro, 37 ceasuri de lux si zecile de bijuterii din aur gasite la perchezitii de procurorii DNA care instrumenteaza dosarul „Fabricii de permise din Suceava”, anchetatorii au luat in custodie un numar de opt masini de lux, gasite la perchezitii.

„Majoritatea sunt din 2018-2020, cele mai vechi sunt din 2016,” au explicat surse judiciare pentru Ziare.com.

Una dintre masini este un elegant Mitsubishi. Este vorba de o masina pe care, conform DNA, seful Compartimentului Regim Permise de Conducere si Examinari din cadrul SPCRPCIV Suceava, Radu Ionut Obreja, i-ar fi dat-o, in noiembrie 2020, spre folosinta gratuita lui Mihail Martin, ofiter in cadrul Directiei Generale Anticoruptie. Miza: protectia informativa a „Fabricii de premise” din Suceava.

Potrivit acuzatiilor DNA, Mihail Martin, in calitate de ofiter de politie judiciara in cadrul Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Suceava, ar fi asigurat protectie juridica activitatii infractionale de coruptie derulata la nivelul serviciului de permise (SPCRPCIV) Suceava, structura al carei exponent era Radu Ionut Obreja.

„Protectia juridica, asigurata de ofiterul DGA pe parcursul anului 2020 ar fi constat in divulgarea, fara drept, a unor informatii la care avusese acces in virtutea atributiilor, informatii menite sa il favorizeze pe Obreja Radu Ionut, seful Compartimentului permise Suceava si pe complicii sai,” explica DNA.

Concret:

– L-ar fi informat pe seful Compartimentului permise despre autorizarea a cinci investigatori sub acoperire intr-un dosar penal in care acesta din urma era vizat de procurorii anticoruptie;

– I-ar fi oferit date despre pregatirea unei actiuni de constatare in flagrant a unei infractiuni de coruptie;

– L-ar fi informat despre autorizarea unor masuri de supraveghere tehnica si stadiul cercetarilor intr-un dosar penal in care seful Compartimentului permise si complicii sai erau vizati de procurorii anticoruptie;

– I-ar fi transmis informatii legate de un apel telefonic TELVERDE primit de DGA Suceava, ce continea date concrete despre comiterea unor activitati infractionale coruptie in legatura cu obtinerea permisului de conducere. Devoalarea acelor informatii ar fi modificat conduita persoanei denuntate, ceea ce a ingreunat tragerea la raspundere.

DNA mai arata ca la data de 18 august 2020, ofiterul de politie Martin Mihail ar fi pretins, printr-un intermediar, de la seful Compartimentului permise Obreja Radu Ionut, un autoturism de teren, iar la data de 8 noiembrie 2020 ar fi si primit autoturismul, cu titlu gratuit, in schimbul omisiunii sesizarii din oficiu si furnizarea unor informatii nedestinate publicitatii cunoscute in virtutea atributiilor de serviciu. „Conduita ofiterului l-ar fi pus la adapost pe seful compartimentului permise si pe complicii sai de o eventuala raspundere penala pentru activitatea infractionala de coruptie desfasurata in legatura cu permiselor de conducere,” explica DNA.

Una dintre cele mai noi masini gasite la perchezitii este un Volkswagen Arteon, fabricat in 2020, precizeaza sursa citata.

„Pe lista masinilor ridicate se mai afla un Audi A4 Limousine, un BMW seria 7 740D xDrive- probabil cea mai scumpa masina din colectie, valoarea de aproximativ 90.000 de euro, un Audi Q7- care costa vreo 60.000 de euro, Mercedes-Benz Viano, Audi A6, un Mercedes-Benz GLE – de peste 70.000 de euro si un Volkswagen Golf tunat,” au explicat sursele citate pentru Ziare.com.

Procurorii DNA au retinut 14 persoane in trei cauze legate de dosarul fabricii de permise auto de la Suceava. Printre ei se afla ofiterul DGA Mihai Martin, dar si Radu Obreja, seful de la Permise si Inmatriculari.