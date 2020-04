VIDEO | Suceava – un oraș pustiu, văzut din mașina unei patrule de poliție

Chiar daca weekendul cu vreme frumoasă poate constitui o tentație pentru multi sa iasa din case și sa se puna in situatii de risc pentru propria sănătate dar si pentru a celorlalți, politistii ii indeamna din nou pe suceveni sa stea in casa.

“Respectați Ordonanțele Militare, respectați carantina instituita în municipiul Suceava și celelalte 8 comune. STATI IN CASA. Noi suntem prezenti in filtrele rutiere si pe străzile din localități. Polițiști, jandarmi, militari-acționăm împreună. Ca în fiecare zi de la instituirea stării de urgență ne asigurăm că cetățenii respecta legea si STAU ACASA. Prin acțiuni fulger încercăm să îi identificăm si pe cei care dau dovadă de inconștiență”, au transmis reprezentantii IPJ Suceava.



Politistii au transmis si cateva filmari realizate in punctele fixe de control la limita zonei de carantina si pe principalele artere din municipiul Suceava.