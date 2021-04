Blestem sau binecuvântare? Singurul candidat la funcția de arhitect-șef al Sucevei a picat la proba scrisă

Ieri a fost anunțat faptul că singurul candidat la concursul pentru funcția de arhitect – șef al Municipiului Suceava a obținut un punctaj insuficient pentru a promova proba scrisă. Este vorba de Ana Munteanu, consilier al viceprimarului USR Teodora Munteanu (e doar o coincidență de nume). Ana Munteanu are 42 de ani, este antreprenor și arhitect cu 17 ani de experiență. Ea este fiica fostului arhitect-șef al Județului Suceava, Constantin Rabiniuc, și are firma Arhitect95. Suceava nu are arhitect-șef de vreo 20 de ani, dar, la ce haos este în oraș, faptul că această specialistă “cu 17 ani experiență”, susținută puternic de USR, nu a reușit să treacă de proba scrisă nu ar fi neapărat un lucru rău. Printre altele, firma pe care o deține Ana Munteanu a realizat, la coman­da Primăriei Suceava, nu numai studiul de prefezabilitate al Sălii Polivalente a Sucevei, dar a proiec­tat și monstruozitatea de bloc turn de pe strada Universității, lângă patinoar

Singurul candidat la concursul pentru funcția de arhitect – șef al Municipiului Suceava a obținut un punctaj insuficient pentru a promova. Primăria Municipiului Suceava a făcut public, luni, rezultatul la proba scrisă a concursului pentru poziția de arhitect șef al municipiului, arătând că a fost respinsă deoarece punctajul obținut a fost de 61,2 puncte.

Reamintim că a candidat pentru această funcție Ana Munteanu, consilier al viceprimarului USR Teodora Munteanu. Este o coincidență de nume între cele două. Ana Munteanu are 42 de ani și este antreprenor și arhitect cu 17 ani de experiență. Ea este fiica fostului arhitect-șef al Județului Suceava, Constantin Rabiniuc și are firma Arhitect95.

Libertatea de a face orice fel de construcție pe raza Municipiului Suceava rămâne în continuare condiționată pur simbolic de vigilența consilierilor locali care au aprobat pe bandă rulantă în ultimele decenii tot felul de planuri de urbanism de detaliu sau de zonă, numai pe cel general nu. Asta fiindcă e prea greu pentru conducerea Primăriei să identifice pe cineva care să poată să facă un plan de urbanism general.

Și iată că în felul acesta, autorizațiile de construcție vor fi condiționate doar de respectarea celor specificate în cuprinsul unor planuri de urbanism. Desigur cu o documentație stufoasă atașată, dar oricât de stufoasă ar fi acea documentație, de multe ori este făcută cam după cum dorește dezvoltatorul imobiliar „suficient cât să fie acoperit de acte”. În atare situație numai dacă Inspectoratul pentru Situații de Urgență și uneori cel de Construcții sau arareori cei de la Direcția de Cultură mai ridică unele obiecții, se mai poate schimba ceva pe ici pe colo.

De multe ori însă, chestiunile legate de ISU sunt tratate serios astfel încât să nu fie vreo problemă iar în atare situație nimic nu mai împiedică să fie realizate blocuri de locuințe te miri unde și fără a mai lăsa spațiu de dezvoltare sau de extindere pe viitor pentru alte lucrări cum ar fi cele de lărgire a străzilor. Un astfel de exemplu este blocul turn construit la intersecția străzilor Mitropoliei cu Samuil Isopescu, însă exemplele pot continua. Orașul nostru degeaba are spații suficiente pentru extindere, construcțiile sunt înghesuite de cele mai multe ori. Alteori nu au niciun fel de continuitate cu clădirile de referință din împrejurimi și în felul acesta nici măcar blocurile noi înghesuite pe petice de teren dintre blocurile vechi sau de lângă acestea nu dau acel aspect de prospețime.

Probabil cu totul altfel ar fi stat situația dacă Municipiul Suceava ar fi avut un arhitect-șef care, la rândul său, să aibă pus la punct Planul de Urbanism General – unul din principalele instrumente de lucru.

De ce este important un arhitect-șef pentru un municipiu

Pentru început, este important de știut că în cazul judeţelor şi municipiilor structura responsabilă în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului se organizează ca direcţie generală sau direcţie iar asta este una din prevederile respectate la Primărie. Numai că legislația prevede despre conducătorul structurii de specialitate din cadrul aparatelor consiliilor judeţene sau primăriilor că are statutul de arhitect-şef şi că el reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul administraţiei publice judeţene şi locale. Ei bine, aici apare problema: niciodată, cel puțin în ultimii 20 de ani, Primăria Suceava nu a avut arhitect-șef. Desigur, a fost organizată o direcție – la un moment dat cuprindea atât partea de patrimoniu, cât și cea de urbanism – care în frunte a avut un director, nu un arhitect-șef.

Directorul nu are și, de altfel, nici nu ar trebui potrivit legii să aibă atribuțiile unui arhitect-șef care desfăşoară o activitate de interes public, ale cărui scopuri principale sunt: dezvoltarea durabilă a comunităţii (s.n), coordonarea activităţilor de dezvoltare teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calităţii arhitecturale (s.n) la nivelul unităţii administrativ-teritoriale. Având atribuții sau fiind condiționat preponderent pe linie administrativă, directorul (indiferent cum s-ar numi sau ce reputație solidă are) nu va putea exercita legal aceleași atribuții ca un arhitect-șef, prin urmare nu va putea să își imprime o viziune proprie în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a comunităţii și protejarea valorilor de patrimoniu şi a calităţii arhitecturale.

Cu totul altceva este situația dacă era un arhitect-șef și care, prin aparatul său, urmăreşte punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane , precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane (s.n.); participă la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare şi le avizează (s.n.) din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate. Așa cum nu s-a auzit în Suceava de „politici urbane”, „bănci/baze de date urbane” iar „planurile integrate de dezvoltare” sunt doar instrumente necesare pentru proiecte europene și apoi sunt uitate printr-un sertar sau altul, tot așa nici de arhitect-șef. La mintea cocoșului este că acestea sunt în legătură una cu alta și lipsuri de acest fel generează problemele din urbanism care sunt cunoscute publicului.

Nu mai puțin interesant este și faptul că arhitectul șef este cel care avizează proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate (s.n.). Din nou, lipsa unui arhitect-șef, corelată cu lipsa unui plan de urbanism general realizat pentru realitățile vremurilor actuale, face ca documentații de urbanism să fie doar planurile zonele și de detaliu, nu și cel general. Adevărate „short-cut”-uri în ce-i privește pe cei care vor să facă bani din imobiliare și nu vor să se încurce de prevederi ale unor „filozofi” din urbanism. Amintim aici că „Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială are obligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe Planul urbanistic general, care se actualizează periodic la cel mult 10 ani ”.

Dar când Suceava nu are arhitect-șef de vreo 20 de ani, cine să se mai intereseze de planul de urbanism general?! Atenție!! Actualizat la cel mult 10 ani! Și nu oricum, ci cu girul unui arhitect-șef care „nu poate fi subordonat unui alt funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate”. Merge și așa: PUZ-uri și PUD-uri iar consilierii locali sunt cei care, formal, aprobă iar primarul prin aparatul de specialitate (incomplet fără un arhitect-șef) duce la îndeplinire cele hotărâte de consilieri. Dar pe care tot el, primarul de fapt, le-a propus de cele mai multe ori. Sau vreun viceprimar „cu mai multă trecere” pe la majoritatea consilierilor.

În ceea ce privește situația particulară de la Suceava, este prematur a se trage o concluzie dacă este bine că odată respinsă candidatura Anei Munteanu (a obținut punctaj insuficient la proba scrisă) se amână perspectiva Sucevei de a avea un arhitect șef. Poate fi o șansă dată orașului. Asta pentru că firma pe care o deține a realizat, la comanda Primăriei Suceava, nu numai studiul de prefezabilitate al Sălii Polivalente a Sucevei dar, pe de altă parte, a proiectat blocul turn pe strada Universității, lângă patinoar, care a stârnit multe discuții și încă mai stârnește. (D.P.)