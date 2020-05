Bătrânii din Rădăuți diagnosticați cu COVID-19 au fost trimiși la Spitalul Rădăuți la cererea lor. Spitalul de acolo este însă suprasolicitat și face față cu greu numărului mare de solicitări

La o ședință care a avut loc la solicitarea prefectului Alexandru Moldovan, în dimineața zilei de 4 mai, directorul executiv interimar al DSP Suceava, dr. Manuela Trifan, a reiterat cu referire la cazul înregistrat la un cămin de bătrâni din Rădăuți duminică, 3 mai, faptul că cei nouă pacienți vor fi internați în cursul zilei de 4 mai, la Spitalul Municipal Rădăuți. O informare în acest sens a fost specificată într-un comunicat al Prefecturii Suceava transmis după ședința din data de 4 mai. De asemenea, potrivit sursei citate, managerul interimar al SJU Suceava, dr. Anatolii Buzdugan, a expus faptul că „cei nouă pacienți aveau forme foarte ușoare de boală și erau asimptomatici, iar la întrebarea dacă doresc să rămână internați la Suceava sau se întorc în centru pentru a fi internați luni, 4 mai, la Spitalul Municipal Rădăuți, aceștia au optat pentru a doua variantă”, motivând că este mai aproape de domiciliul lor.

Unitatea spitalicească din municipiul Rădăuți este insa supraaglomerată, iar după cum declară managerul Traian Andronachi, în acest moment nu mai este niciun pat liber pentru pacienții diagnosticați pozitiv cu Covid 19. ” Vin ambulanțe de peste tot, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Suceava. Am făcut solicitare la Ministerul Sănătății, pentru obținerea titulaturii de spital de urgență sau măcar să ne preia în finanțare pentru compartimentul de urgențe. În acest moment, Casa de Asigurări de Sănătate ne decontează doar 10% dintre cazurile de urgențe. Îndeplinim condițiile pentru obținerea statutului de spital de urgență, atât scriptic cât și faptic dar nu înțeleg de ce nu ne sunt recunoscute meritele. De două luni de zile, ținem tot județul”, a declarat Traian Andronachi, managerul Spitalului Municipal Rădăuți.

Ambulanțele stau la coadă pentru a preda pacienții iar cadrele medicale sunt epuizate. ”Sper să mai reziste medicii. Paturi libere mai sunt doar pentru pacienții non covid. Dimineața am făcut niște externări și am completat locurile imediat. Am internat bătrînii diagnosticați pozitiv cu Covid de la Centrul pentru persoane vârstnice”, a completat managerul Traian Andronachi.

Prefectul a ținut să menționeze că, la ședința care va avea loc marți 05.05.2020 vor fi invitați și reprezentanții Spitalului Municipal Rădăuți, ai autorităților publice locale și ai Căminului pentru Persoane Vârstnice din Rădăuți în vederea clarificării aspectelor ce țin de procedura de transfer a pacienților infectați cu COVID 19 la spitalul județean.

„Inspectorul șef al ISU Suceava a precizat că, începând de azi, a dat ordin ca în orice situație în care este solicitat transportul de persoane pozitive COVID 19 acesta să se facă numai după informarea sa prealabilă”, se arată în informarea transmisă de Prefectura Suceava după ședința de lucru de luni, la solicitarea prefectului. (C.R.; D.P.)