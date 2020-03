Barbat ranit grav, in urma unui accident intre un TIR si o autoutilitara, la Fantana Mare

Luni, in jurul orei 13.30, pe raza localitatii Fantana Mare a avut loc un accident in care au fost implicate un autotren si o autoutilitara. In urma impactului, o persoana aflata in autoutilitara a ramas incarcerata.

La fata locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanta.

Dupa ce a fost extrasa, persoana incarcerata, constienta, a fost transportata la spital. Celelalte doua persoane implicate refuza transportul la spital