BALAN: Schimbările guvernamentale și competițiile electorale nu trebuie să afecteze proiectele de investiții

Într-o declarație susținută în plenul Camerei Deputaților, Ioan Balan, deputat PNL de Suceava a cerut ca ritmul investițiilor demarate de guvernarea liberală și al celor care urmează să fie finanțate să fie accelerat, nu încetinit de disputele politice și electorale.

Parlamentarul liberal sucevean a atras atenția că, în baza protocolului de colaborare al actualei coaliții de guvernare, la finalul acestei luni urmează să se producă modificări importante în conducerea și în structura Guvernului României. De asemenea, în anul 2024, în România vor avea loc 4 tipuri de alegeri la termen: pentru Parlamentul European, pentru administrația locală, pentru Parlamentul României și pentru funcția de Președinte al României. “Istoria recentă ne-a arătat că, în preajma unor asemenea evenimente politice, preocupările pentru stabilitatea economică și financiară a țării s-au redus, iar ritmul investițiilor a scăzut semnificativ. Am ajuns în situația inacceptabilă în care să spunem că, dacă urmează un an electoral, atunci să nu ne așteptăm la nimic bun, nici pentru țară și nici pentru comunitățile locale”, a afirmat deputatul Ioan Balan.

Acesta a evidențiat faptul că, în ultimii trei ani, în care România s-a aflat sub guvernarea Partidului Național Liberal, țara noastră a obținut dreptul de a accesa peste 80 de miliarde de euro din fonduri europene, au fost deblocate cele mai importante proiecte de infrastructură de transporturi, au fost demarate mii de proiecte de investiții în beneficiul comunităților locale, de la aducțiuni de apă și rețele de canalizare, până la modernizări de drumuri, unități sanitare și unități școlare. “Nu cred că am greși dacă am spune că guvernele liberale au transformat România într-un mare șantier de reconstrucție și modernizare, un proces îndelung așteptat și materializat sub conducerea unor prim-miniștri PNL și cu susținerea Președintelui României”, a declarat liberalul sucevean.

El a precizat că este important ca evenimentele politice care vor urma să nu afecteze negativ nici stabilitatea economică și financiară a țării și nici să nu pună sub semnul întrebării creșterea economică mult dorită. “Pentru ca acest obiectiv să devină realitate este important ca ritmul investițiilor demarate și al celor care urmează să fie finanțate să fie accelerat, nu încetinit!

De asemenea, îmi doresc cu toată puterea ca următoarele competiții electorale să fie purtate în jurul proiectelor de modernizare, în jurul soluțiilor de dezoltare pentru România și centrate pe eliminarea decalajelor economice dintre provinciile istorice ale țării. Am încredere că românii vor acorda votul lor celor care pun mai presus de toate interesul național al țării și dreptul comunităților locale de a se dezvolta și prospera”, a mai spus deputatul PNL de Suceava Ioan Balan. (O.S.)