BALAN: România este pusă la grea încercare, dar este guvernată responsabil

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a sus]inut o declaratie politica, in care a aratat ca toate provocările aduse de epidemia de coronavirus, au scos la suprafață vulnerabilități instituționale grave, disfuncționalități manageriale și o nevoie urgentă de reformare a statului român.

„Cu toate acestea, șansa noastră a fost aceea de a avea la conducerea Guvernului o echipă responsabilă, care a acționat până acum ireproșabil, reușind să identifice soluții la fiecare problemă apărută și să corecteze în timp real toate neajunsurile. Faptul că în România numărul de persoane afectate este mai mic decât în statele dezvoltate din Europa este meritul Guvernului PNL. Numai dacă nu vrem, nu vedem realizările actualei echipe de guvernare. Ar trebui să ne aducem aminte că guvernele PSD, după o perioadă economică extrem de favorabilă, au lăsat în urmă o economie prăbușită, un sistem sanitar șubrezit și fără niciun fel de stocuri sanitare de urgență. Cu toate acestea, PNL a reușit în numai câteva luni ceea ce PSD nu fost în stare să facă în ani de zile de creștere economică, adică să informatizeze relația instituțiilor cu cetățenii, să asigure materialele sanitare necesare, să sprijine locurile de muncă din sectorul privat și să aibă grijă ca mii de întreprinderi mici și mijlocii să nu ajungă în faliment”, a declarat parlamentarul liberal sucevean.

Nu am fost niciun moment Lombardia României și asta se datorează modului în care autoritățile județene și guvernamentale au intervenit în criză

„Noi, la Suceava, am fost cu siguranță cel mai greu încercați în această perioadă, însă prin eforturile Guvernului și ale Consiliului Județean am reușit să gestionăm situația și rezultatele se văd deja. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a avut greaua sarcină de a gestiona această criză, atât ca pacient, cât și ca autoritate publică responsabilă. Prin parteneriatul real cu Ministerul Sănătății și cu Ministerul Apărării Naționale, prin deciziile luate de comun acord, situația de la Suceava a devenit în scurt timp gestionabilă. Este trist că s-a creat o imagine nereală asupra județului nostru. Nu am fost niciun moment Lombardia României și asta se datorează modului în care autoritățile județene și guvernamentale au intervenit în criză.

Este bine că alte județe din țară nu au fost puse în situația de a gestiona o situație atât de dificilă ca cea de la Suceava. Această criză sanitară a arătat, mai mult ca niciodată, că bucovinenii sunt oameni deosebit de puternici și de solidari la greu. N-am nicio îndoială că tăria sucevenilor și modul în care ei au înțeles situația ne-au ajutat să depășim greul! Lor ar trebui să le mulțumim în primul rând!”, a sustinut deputatul Ioan Balan.

Aliații noștrii sunt românii!

“Politicienii din PSD, din păcate, se pricep doar la critici fără substanță și în această perioadă văd că au cu totul altă agendă politică, decât să contribuie la diminuarea efectelor crizei. Prioritățile PSD sunt legate de crearea de autonomii locale ale ținutului secuiesc, de trocuri politice murdare sau cum să mai aplice lovituri bugetului de stat, pe care tot ei l-au prăduit.

Noi, liberalii, ne ocupăm de ceea ce este mai important pentru români, de sănătatea lor, de protejarea locurilor de muncă, de soarta a mii de agenți economici. Da! PNL are alte priorități decât PSD! Pentru PNL este deosebit de important să scoată țara din criza sanitară și să atenueze efectele economice negative care deja apasă pe angajați și angajatori. Aliații noștrii sunt românii!

Dacă aș vrea să fiu ironic și să răspund în nota criticilor fără substanță care vin de la PSD, aș putea să spun că norocul nostru național a fost acela că această criză nu ne-a găsit cu un guvern condus de Viorica Dăncilă, cu un sistem de sănătate condus de Sorina Pintea și cu o economie pusă în mâinile ”competente” ale lui Dănuț Andrușcă!”, a declarat deputatul PNL de Suceava Ioan Balan.