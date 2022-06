Bacalaureat: Promovabilitate de 100% la colegiile ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți și ”Ștefan cel Mare” Suceava

În cazul Colegiului Național ”Petru Rareș” Suceava, toți candidații prezenți au promovat Bacalaureatul, însă un absolvent al colegiului este trecut ”neprezentat” după ce a absentat la două probe, iar pe prima nu a reușit să o promoveze. Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc are un singur candidat respins, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava are trei nepromovați, iar Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni patru candidați respinși. Județul Suceava are 7 candidați cu media 10, iar rata de promovabilitate este 76,72%, cu mențiunea că din promoția curentă au promovat 80% dintre candidați.

Ministerul Educației a publicat în cursul dimineții de luni rezultatele inițiale de la examenul național de Bacalaureat 2022. Județul Suceava are 7 candidați cu media 10, iar rata de promovabilitate este 76,72%, cu mențiunea că din promoția curentă au promovat 80% dintre candidați. Anul trecut, promovabilitatea la nivelul județului Suceava, înainte de contestații, a fost 69,2%, fiind obținute doar două medii de 10. După soluționarea contestațiilor, procentul de promovare a crescut la 71,08%, iar numărul mediilor de 10 la 5.

”Pentru promoția curentă, rata de promovare este 80%, iar pentru promoțiile anterioare – 35%. Au promovat 3.643 de candidați, dintr-un total de 4.751 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 3.522 de candidați provin din promoția curentă, iar 121 de candidați din promoțiile anterioare”, a informat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, inspectorul Cezar Anuței.

Doar două licee au promovabilitate de 100%, și anume Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, care are două dintre cele 7 medii de 10 din județ, și Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, cu o singură medie de 10. În cazul Colegiului Național ”Petru Rareș” Suceava, toți candidații prezenți au promovat Bacalaureatul, însă un absolvent al colegiului este trecut ”neprezentat” după ce a absentat de la două probe, iar pe prima nu a reușit să o promoveze.

Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc are un singur candidat respins, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava are trei nepromovați, iar Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni patru candidați respinși.

În ceea ce privește rezultatele absolvenților de la învățământul particular, la Liceul Teoretic ”Filadelfia” Suceava au promovat 62 de candidați, 5 au fost respinși și doi au absentat, iar la Liceul ”Natanael” Suceava au promovat toți cei 9 candidați.

Potrivit IȘJ Suceava, la Proba Ea – limba și literatura română scris, au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci) 4.227 candidați (92,07%), iar 55 candidați au fost notați cu 10.

La Proba Eb – limba și literatura maternă scris, au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci) 15 candidați (100%).

La Proba Ec – Proba obligatorie a profilului, au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci) 3.941 candidați (85,32%), iar 264 candidați au fost notați cu 10 (Matematică – 159, Istorie – 105).

La Proba Ed – Proba la alegere a profilului și specializării, au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci) 4.210 candidați (90,65%), iar 238 candidați au fost notați cu 10 (Biologie 41, Chimie 18, Filosofie 2, Fizică 18, Geografie 30, Informatică 53, Logică, argumentare și comunicare 72, Psihologie 1, Sociologie 3).

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, cumulativ, recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise. În cazul absolvenților de liceu care au reușit să promoveze toate probele, având note peste 5, însă nu au obținut media finală minim 6, de precizat că la sesiunea din toamnă a Bacalaureatului vor avea voie să susțină examenul la cel puțin una din probe sau chiar la toate.

Situația finală a rezultatelor la Bacalaureat, după soluționarea contestațiilor, va fi afișată vineri, 1 iulie. (Oana NUȚU)