Avertisment public pentru șeful ACET de la primarul Sucevei

Oficial, Ion Lungu nu vrea să scape de Ştefan Groza, dar spune că nici nu este de acord să mai tolereze ceea ce se întâmplă. „Eu fac un apel public la domnul Groza și la ACET, să facă tot ce trebuie pe apă și canalizare, inclusiv pe stația de tratare și epurare. Vreau mai multă implicare. M-am săturat de câte ori am intervenit”, a spus primarul

Semnalele tot mai dese de nemulțumire vizavi de conducerea actuală a societății ACET SA Suceava nu îi sunt străine primarului Ion Lungu. Deși nu pare să agreeze, cel puțin momentan, o schimbare a actualului director general Ştefan Groza, primarul Sucevei a spus că s-a săturat de câte intervenții a făcut și modul de lucru al ACET ar trebui schimbat. „Eu fac un apel public la domnul Groza și la ACET. Sunt în ceasul al 12-lea, să facă tot ce trebuie pe apă și canalizare inclusiv pe stația de tratare și epurare. Vreau mai multă implicare. M-am săturat de câte ori am intervenit. Întotdeauna am pus umărul când era nevoie”, a spus primarul.

Ion Lungu a explicat că a fost sunat de primarii din județ pentru că Municipiul Suceava este acționar cu 64% la ACET. Cu toate că este de acord să fie purtate discuții în AJAC privitoare la situația de la nivelul operatorului regional al serviciilor de apă-canalizare și epurare, Ion Lungu a dezavuat ideea ca să fie neapărat înlocuit directorul general al ACET, în condițiile în care societatea derulează un proiect de peste 200 de milioane de euro pentru care a fost semnat contract de finanțare europeană.

Deși nu a făcut un secret din faptul că îl apreciază pe directorul Ştefan Groza ca profesionist, Ion Lungu s-a arătat nemulțumit de modul cum este manageriată situația la ACET, spunând că „ceva nu este în ordine” și a făcut câteva referiri, inclusiv la nemulțumirea pe care o are vizavi de cum este gestionată situația stației de epurare a Sucevei.

„Cei de la ACET trebuie să înțeleagă că așa nu se mai poate nici la Suceava, nici la Siret, nici la Câmpulung și nici în alte părți … Am văzut un punct de vedere foarte dur și ferm al primarului de la Siret. Are dreptate sută la sută. Din păcate, aceleași lucruri le întâmpin și eu în Suceava, să nu ne ascundem după deget. Concret, pe Zorilor, în George Enescu, după ce am terminat parcarea, la o săptămână au făcut trei găuri în ea. La fel, pe această lege de situații de urgență nu aduc reabilitările înapoi la starea inițială … Eu nu fug de responsabilitate, dar totuși spun, cu toată fermitate, că eu ca primar mi-am făcut datoria”, a spus Ion Lungu, insistând asupra faptului că ACET ar trebui să facă tot ce trebuie pe apă și canalizare inclusiv pe stația de tratare și epurare. (Dan PRICOPE)