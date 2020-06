Asigurarea forței de muncă rămâne în continuare o problemă în Suceava

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a susținut că „din păcate, o problemă care rămâne în Suceava este cea legată de asigurarea forţei de muncă”. „Cu toate că s-a ridicat carantina şi pot veni la lucru şi cei din afara municipiului, agenţii economici se plâng, în continuare, că nu au forţă de muncă suficientă, inclusiv constructorii care lucrează la Primărie. De ceea, este o prioritate pentru noi, să continuăm, proiectele legate de învăţământul dual. Am făcut şi facem eforturi pe această linie, urmând să am o iniţiativă de a ne întâlni, la sediul Primăriei, cu agenţii economici, în perspectiva cifrei de şcolarizare pentru acest tip de învăţământ, bineînţeles în colaborare cu Inspectoratul Şcolar”, a afirmat, recent, primarul Ion Lungu. Există cel puțin două licee sucevene unde se are în vedere promovarea proiectelor legate de învățământul dual: Colegiul Tehnic „Petru Mușat” și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară.

Lungu a făcut această apreciere pe fondul lansării de La Colegiul Tehnic „Petru Muşat”, fostul Grup Școlar industrial nr. 2, având profilul de prelucrare a lemnului, implementează un proiect de dezvoltare a învăţământului dual iar, după mai multe încercări, Primăria a încheiat un contract de execuție a lucrărilor cu o firmă suceveană și, recent, a dat ordinul de începere a lucrărilor.

„Avem acolo un proiect european de peste 1 milion de euro, care este în derulare. Trebuie să pregătim spaţiile pentru învăţământul dual, contractul prevăzând un termen de 18 luni pentru terminarea lucrărilor. Sper ca acest lucru să se întâmple şi mai repede” a spus primarul.

Lucrări de modernizare şi extindere a bazei materiale în vederea implementării învăţământului dual se vor face şi la Colegiul Naţional Tehnic de Industrie Alimentară, „astfel încât să fie reînviată tradiţia de altă dată, de pregăti muncitori la locul de muncă”. (D.P.)