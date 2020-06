Aproape jumatate dintre unitatile administrativ-teritoriale din judet nu au niciun caz de infectare cu coronavirus in evolutie

Conform raportărilor de miercuri, 24 iunie, de la nivelul autoritatilor judetului Suceava privind incidența cazurilor confirmate de SARS-CoV- 2 in fiecare localitate, din totalul celor 114 unități administrativ teritoriale, 50 de unități administrativ- teritoriale nu înregistrează niciun caz în evoluție, 55 înregistrează sub cinci cazuri, iar 4 unități administrativ- teritoriale înregistrează sub 10 cazuri de infecție cu Covid -19 în evoluție.

În cinci din cele 114 unități administrativ-teritoriale sunt înregistrate peste 10 cazuri de COVID-19 în evoluție.

Astăzi, conform datelor centralizate la nivel județean de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, situația epidemiologică se prezintă astfel:

în autoizolare la domiciliu 4341 de persoane

în carantină instituționalizată 6 persoane

27477 de persoane ieșite din autoizolare

3108 de persoane ieșite din carantină instituționalizată.

Conform situației întocmite de către D.S.P. Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 3272 persoane declarate vindecate.

Persoanele izolate la domiciliu sunt clinic sănătoase și nu prezintă simptomatologie specifică afectării cu virusul Covid – 19.

În ultimele 24 de ore au fost internate in Spitalul Județean 11 persoane diagnosticate cu Covid – 19 si externate 10 persoane.

În Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava se află internați 517 pacienți, și anume 184 pacienți Covid-19 și 333 pacienti nonCovid, iar în secția ATI sunt internați 12 pacienți. La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați 84 de pacienți Covid și 12 persoane suspecte de infecție cu Covid- 19.