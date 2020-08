Aproape 50 de asistente și infirmiere de la Spitalul Județean riscă să rămână fără loc de muncă, de luna viitoare

Este vorba despre personalul medical și auxiliar angajat în perioada stării de urgență. Reamintim că la unitatea spitalicească suceveană s-au făcut angajări fără concurs, de două ori, în prima etapă angajându-se 15 persoane, iar a doua oară 30 de asistente și infirmiere au fost angajate de către conducerea Spitalului Județean

Sindicaliștii suceveni din sănătate sunt îngrijorați de soarta personalului medical de la Spitalului Județean Suceava care va fi concediat, începând cu data de 20 septembrie.

Este vorba despre aproape 50 de asistente și infirmiere angajate de conducerea unității spitalicești sucevene, fără concurs, în perioada stării de urgență. Reamintim că la spitalul sucevean s-au făcut angajări fără concurs, de două ori, în prima etapă angajându-se 15 persoane, iar a doua oară, 30 de asistente și infirmiere au fost angajate de către conducerea Spitalului Județean.

”Pe data de 20 septembrie expiră cele șase luni de la semnarea contractului. Multe asistente medicale care au fost la greu alături de oameni, vor fi date afară. Pentru sacrificiul lor, ar trebuie găsite variante legale prin care să continue activitatea. Pandemia există, virusul Covid 19 este printre noi. Trebuie să învățăm din greșelile trecutului și oamenii care sunt alături la greu trebuie apreciați, respectați și primiți cu brațele deschis în sistemul medical”, consideră Gabriel Buliga, liderul UJ CNSLR FRĂȚIA, Suceava.

Asistentele și infirmierele care au dus greul când unitatea spitalicească a devenit cel mai mare focar de Covid din țară, sunt acum îngrozite că vor rămâne fără loc de muncă. ”Ce se va întâmpla cu noi, cei care atunci când toți fugeau de spital, am mers înainte și am luptat ca totul să reintre în normal? Când m-am angajat, m-a întrebat doamna aceea la telefon pe o voce temoasă dacă sigur vin… Probabil mulți refuzaseră să se mai angajeze…Am lăsat totul la o parte, viață personală, tragedii și așa mai departe să putem da o mână de ajutor… Pe 20 septembrie e ultima zi în care mai lucrăm…Ni s-a spus să așteptăm să fie concurs… E normal așa ceva? … Nu mă consider eroină, mi-a plăcut din tot sufletul să ajut, iubesc spitalul, iubesc oamenii și știu că menirea mea este să ajut… În alte orașe mai mari s-a putut face în astfel încât să fie angajați cei care au ajutat pe timp pandemie… Nu mă așteptam, sincer vă spun, nu mă așteptam să nu ne fie recunoscut ajutorul pe care l-am oferit… Nu ne-a fost ușor deloc…. Sunt epuizată… Iar acum mă gândesc cu frică la viitor, că nu am unde să mai lucrez”, a povestit o asistentă de la Spitalul Județean, angajată în perioada stării de urgență. (Cristina RUȘTI)