Angajații de la Spitalul Județean Suceava, cel mai mare focar de coronavirus din țară, nu și-au primit salariile

Cadrele medicale nu au primit nici stimulentele promise de Guvern, deși muncesc într-un spital Covid 19. Situația unora este și mai gravă deoarece nu vor primi bani nici pentru cele două săptămâni petrecute în autoizolare, în cursul lunii trecute. Mulți medici de familie au refuzat atunci să le elibereze concedii medicale, nefiind reglementată baza legală. Managerul interimar, Anatolii Buzdugan, da asigurari ca angajatii isi vor primi salariile saptamana viitoare.

Angajații celei mai mari unități spitalicești sucevene bănuiesc că după cheltuielile masive produse de criza coronavirus, spitalul a rămas fără bani de salarii. Situația cadrelor medicale, auxiliare, cât și a personalului TESA este disperată, pentru că mulți au rate de achitat, iar conducerea unității spitalicești nu le-a comunicat o dată exactă când se vor plăti salariile, vehiculându-se doar ideea că banii vor intra în conturi după data de 19 mai.

Situația unora este și mai gravă, deoarece mulți dintre ei nu vor primi bani nici pentru cele două săptămâni petrecute în izolare, în cursul lunii trecute, după ce au intrat în contact cu personal infectat cu Covid 19. Se pare că unii medici de familie suceveni nu au eliberat concedii medicale, iar fără aceste certificate, angajații spitalului nu pot fi plătiți pentru perioada respectivă. ”Eu muncesc ca Persoană fizică autorizată, iar în toată această perioadă ne-am bazat doar pe veniturile soțului. A fost trimis două săptămâni acasă, în autoizolare, dar nimeni nu i-a dat concediu medical. Nu va primi niciun ban pentru cele două săptămâni. Din perioada de autoizolare a plecat la spital și s-a internat pentru că a început să aibă simptome și a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus. Nici nu mă mai gândesc ce vom mânca, problema este că stăm în chirie și nu vreau să ieșim în stradă. Mă simt umilită”, a povestit soția unui cadru medical de la Spitalul Județean Suceava.

Angajații din Spitalul Județean Suceava sunt nemulțumiți și că nu au primit nici până la această dată stimulentele financiare în valoare de 2.500 de lei promise de guvernanți și au cerut lămuriri conducerii unității spitalicești. Reprezentanții Sindicatului ”Sanitas” au trimis și o adresă către Comitetul director al spitalului și încă așteaptă lămuriri în acest sens.

Inca nu se știe dacă se va acorda un spor conform Legii nr. 153/2017 și nici categoriile de personal care urmează să primească acest spor și pe ce perioadă. Cadrele medicale nu știu nici dacă se acordă stimulentele în valoare de 2.500 de lei, categoriile de personal care urmează să le primească și pe ce perioadă. ”Conform legislației în vigoare și Contractului Colectiv de muncă semnat între Spitalul Județean de Urgență și sindicatul Sanitas, acordarea sporurilor și stimulentelor se face cu consultarea organizației sindicale. Aceste consultări nu au avut loc. Menționăm că sindicatul susține ca toate categoriile de personal să primească aceste drepturi, atât personalul medical, auxiliar medical, cât și personalul TESA, muncitorii”, a explicat Ovidiu Tomșa, președintele Sindicatului Sanitas în municipiul Suceava.

Conducerea Spitalului Județean susține că sunt bani pentru plata salariilor, iar întârzierea plăților s-a produs din alte motive. ”Bani există, dar au fost foarte multe concedii medicale care au trebuit introduse în sistem. Nu am avut niciodată atât de multe concedii medicale. Au fost multe cadre infectate și de la departamentul de Contabilitate și s-a lucrat mai greoi. În plus, nu avem încă o reglementare în ceea ce privește acordarea de sporuri. Noi am așteptat această reglementare până în ultima clipă și am calculat salariile după sporurile noi, iar acum trebuie să se recalculeze totul. Salariile vor fi plătite săptămâna viitoare”, a precizat medicul Anatolii Buzdugan, managerul Spitalului Județean Suceava. (Cristina RUȘTI)