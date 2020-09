Anchete epidemiologice la Inspectoratul Şcolar, școlile gimnaziale nr. 4 și nr. 11 din municipiul Suceava și la Colegiul ”Mihai Băcescu” Fălticeni

Fostul inspector școlar general adjunct, profesorul Mircea Popescu, a fost confirmat cu COVID. ”Avem probleme la Scoala Generală nr. 4 Suceava, unde directorul adjunct și soția acestuia, care este învățătoare în cadrul unității, au fost depistați cu COVID. La Scoala nr. 11 din cartierul Burdujeni sunt trei cazuri în rândul îngrijitoarelor, iar la Colegiul «Mihai Băcescu» Fălticeni atât directorul, cât și directorul adjunct sunt infectați cu acest virus. Decizia DSP, în urma analizării situației, va fi comunicată zilele următoare. Deocamdată, nu au fost modificate scenariile în care se încadrează unitățile școlare din județ”, a explicat Ioan Puiu, adjunctul IŞJ Suceava.

La finalul săptămânii, în urma aflării rezultatelor testelor efectuate în rândul perso­nalului din învățământul sucevean au apărut noi cazuri de COVID-19, care pun probleme în ceea ce privește desfășurarea activității didactice și, implicit, deschiderea noului an școlar.

În primul rând, ocupantul, până în data de 10 septembrie, al postului de inspector școlar ­ge­neral adjunct, profesor Mircea Popescu, a fost confirmat cu infecția cu noul tip de coronavirus, astfel că a fost declanșată o anchetă epidemiologică la nivelul Inspectoratului Şcolar Județean (IŞJ) Suceava. ”Singurul caz pozitiv, până acum, din rândul angajaților ISJ este al domnului Mircea Popescu. Din testele care au fost efectuate de către DSP, nu s-au depistat alte cazuri. Noi am desfășurat întâlnirile preponderent online, am purtat măști și am res­pectat măsurile de siguranță, însă ancheta este în curs de desfășurare”, a declarat inspectorul școlar general adjunct Ioan Puiu. Acesta a detaliat noile cazuri apărute la final de săptămână, care sunt în atenția DSP Suceava, urmând ca în cursul zilei de azi să fie luată o decizie privind scenariul în care se încadrează unitățile școlare la care au fost depistate cazuri de infectare cu COVID-19. ”Avem probleme la școala Generală nr. 4 Suceava, unde directorul adjunct și soția acestuia, care este învățătoare în cadrul unității, au fost depistați cu COVID. La școala nr. 11 din cartierul Burdujeni sunt trei cazuri în rândul îngrijitoarelor, iar la Colegiul <Mihai Băcescu> Fălticeni atât directorul, cât și directorul adjunct sunt infectați cu acest virus. Decizia DSP, în urma analizării situației, va fi comunicată zilele următoare. Deocamdată, nu au fost modificate scenariile în care se încadrează unitățile școlare din județ”, a explicat Ioan Puiu, adjunctul IŞJ Suceava.

La nivelul municipiului Suceava doar o singură școală a decis să înceapă noul an școlar în scenariul roșu, deși motivele nu au la bază îmbolnăvirea angajaților cu noul tip de coronavirus. Conducerea școlii Gimnaziale nr. 9 ”Ion Creangă” Suceava a optat pentru cursuri 100% online pentru că mai multe cadre didactice suferă de afecțiuni care intră în categoria de risc, dar și pentru că lucrările de renovare a spațiilor de învățare nu sunt finalizate. În aceeași situație se află și Şcoala Gimnazială Ciocănești, cu structura arondată Grădinița cu Program Normal Ciocănești, acestea fiind singurele trei unități care ar urma să înceapă noul an școlar în scenariul roșu. Important de precizat este că schimbarea scenariului unei unități de învățământ se poate realiza de la o zi la alta, odată cu depistarea a cel puțin trei cazuri de infectare cu COVID-19. Conform informării prezentate de Inspectoratul școlar Județean Suceava, în data de 10 septembrie, din cele 729 de unități de învățământ din sistemul public-cu personalitate juridică sau structuri arondate-547 ( 113 unități de învățământ cu personalitate juridică și 434 structuri arondate) vor adopta scenariul 1 (verde), 179 ( 95 unități de învățământ cu personalitate juridică și 84 structuri arondate) vor funcționa în scenariul 2 (galben), iar 3 în scenariul 3 (roșu). (Oana NUŢU)