Ancheta Poliției la Colegiul Medicilor Dentiști Suceava se apropie de final

Oamenii legii au solicitat reprezentanților organizației medicale să se constituie parte civilă, în vederea recuperării pagubei. Săptămâna trecută, polițiștii au ridicat mai multe documente contabile din care reiese prejudiciul în valoare de peste 160.000 de lei. Reamintim că fostul președinte al Colegiului Medicilor Dentiști Suceava, doctorul Ioan Costea, este acuzat că ar fi sustras această sumă

Se pare că ancheta începută de către oamenii legii la Colegiul Medicilor Dentiști Suceava se apropie de final. Reamintim că verificările au început încă din vara anului 2017, când o expertiză contabilă a depistat o lipsă de 162.000 de lei și tot atunci a fost demis fostul președinte al organizației, medicul Ioan Costea. Totul a început de la nemulțumirile medicilor dentiști din județ legate de modul lipsit de transparență în care medicul Costea gestiona banii strâni din cotizații. Raportul contabil de expertiză extrajudiciară arata că în perioada 2012-2016, cheltuielile care apar ca efectuate nu au la bază documente justificative. Astfel, după înregistrarea încasărilor și a tuturor plăților, în casieria Colegiului ar fi trebuit să fie 162.434 de lei, bani pentru care cei care au condus Colegiul Medicilor Dentiști Suceava nu au putut prezenta acte legale, cum i-au cheltuit.

”Sunt banii colegilor noștri, strânși din cotizații și nu vom renunța până nu îi recuperăm. Polițiștii ne-au trimis o adresă prin care ne-au solicitat să ne constituim în parte civilă. În primă fază, au solicitat acest lucru și Colegiului Național al Dentiștilor, dar aceștia din urmă și-au primit an de an, 20% din cotizații, drept urmare nu aveau baza legală să mai solicite acum despăgubiri. Banii care lipsesc sunt bani care se cuvin membrilor Colegiului, sunt banii lor. Vom merge în continuare și lăsăm justiția să-și urmeze cursul. Săptămâna trecută am predat și toate documentele contabile care ne-au fost solicitate de către polițiști”, a explicat medicul Gabriel Gospodaru, președintele Colegiului Medicilor Dentiști Suceava.

Reamintim că ”nu s-a condus o evidență contabilă la sediu, adică un registru de casă care să fie ținut de carierăm cu un sold zilnic, care să poată fin confirmat prin semnarea registrului de casă. La inventarele anuale efectuate de contabilitate, trebuiau numărați și banii din casierie, dar acest lucru nu apare pe inventar. Fiscal, această lipsă din casierie, poate fi interpretată de organele de control ca sume plătite în avans angajaților sau președintelui, și, ca atare, pot fi considerate premii neînregistrate contabil. Fapta de nedeclarare a veniturilor obținute și neînregistrarea impozitelor aferente se poate interpreta ca evaziune fiscală”, a fost concluzia expertului contabil, la sfârșitul anului 2016, după ce a verificat situația documentelor financiare de la Colegiul Județean al Medicilor Dentiști Suceava. (Cristina RUŞTI)