Amplasamentul drumului județean de la Rădăuți prin Frătăuți la Vicovu de Sus a fost predat pentru modernizare

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, este optimist că din primăvară vor putea demara lucrările și lucrările la tronsoa­nele de drum județean prevăzute a fi modernizate printr-un proiect comun cu Iașul, finanțate prin fonduri europene

Președintele Consiliului Județean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că marți, 19 noiembrie, a fost predat amplasamentul pentru realizarea lucrărilor de asfaltare a drumului județean DJ 178 C Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus. Proiectul de modernizare a drumului respectiv are o valoare de 8,1 milioane de Euro. „Vor fi asfaltați 21,5 Km de drum, se vor realiza 12 poduri și 112 podețe, șanțuri de pământ și rigole carosabile. Este un drum foarte circulat, drept care va fi lărgit și se vor aplica 3 straturi de asfalt. ­Rea­mintesc faptul că am scos de mai multe ori la licitație acest drum dar nu a venit nimeni din cauza legislației date de PSD care avut ca efect creșterea manoperei și a preturilor la materiale. Am fost nevoiți să găsim surse și să punem noi, Consiliul Județean Suceava, o diferență de peste 750.000 lei”, a precizat Gheorghe Flutur.

De asemenea, șeful administrației județene sucevene a reamintit de faptul că instituția pe care o conduce este în fază avansată de evaluare a ofertelor pe drumul strategic Suceava – Iași, atât tronsonul Suceava – Ipotești – Bosanci – Udești – Liteni – Dolhasca – limita cu județul Iași, cât și pe sectorul de drumuri județene de la Suceava la Moara-Frumoasa apoi Liteni/Moara spre Zaharești și de acolo prin Stroiești și Vâlcele până spre satul Costâna (comuna Todirești) și apoi spre Dărmanești. Amele tronsoane au fost incluse într-un proiect mai amplu derulat în parteneriat cu CJ Iași – care la rândul său are incluse tronsoane de drumuri județene de la limita cu județul nostru până la Iași – finanțate prin fonduri europene accesate prin POR 2014 – 2020. „Din păcate și aici, din cauza Ordonanței 114/2018 date de Guvernul PSD, procedurile de licitații au durat foarte mult, derularea investiției fiind foarte mult întârziată. După ce Guvernul PSD a refuzat să asigure diferența, am fost nevoiți să facem un împrumut pentru a completa necesarul din fonduri proprii. Iar acum, în sfârșit, avem o veste bună, sunt ofertanți, așa că din primăvară vor începe lucrările și pe acest drum extrem de important”, a declarat Gheorghe Flutur. (D.P.)