Alte doua decese raportate in Suceava luni dimineata, la bolnavi COVID. Sunt deja 77 de decese in judet

Bilanțul deceselor din cauza COVID-19 in judetul Suceava ajunge la 77, iar in Romania la 318. Doua noi decese au fost inregistrate la Spitalul Judetean Suceava si inca doua in tara, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Ambii pacienti sunt barbati de 56 de ani, unul dintre ei fara boli asociate.

Deces 315 Bărbat, 62 ani din județul Mureș. Contact caz confirmat. Internat în Spitalul Clinic Județean Târgu Mureș – Pneumologie în data de 04.04.2020, transferat în 05.04.2020 în Clinica de Boli Infecțioase. Din 06.04.2020 în ATI intubat și ventilat mecanic.

Recoltare pentru COVID-19 în data de 04.04.2020.

Confirmat în data de 4.04.2020.

Decedat în data de 10.04.2020.

Comorbidități: HTA.

Deces 316 Femeie, 63 ani din județul Caraș-Severin. Internata în data de 30.03.2020 în Spitalul Județean de Urgență Reșița.

Recoltare pentru COVID-19 în data de 29.03.2020.

Confirmată în data de 30.03.2020.

Decedată în data de 10.04.2020.

Comorbidități: Obezitate gr. II, HTA, Boală cronică coronariana, Tabagism cronic.

Deces 317 Bărbat, 56 ani din județul Suceava. Intors din Anglia în 16.03.2020. Internat în data de 02.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava cu simptomatologie respiratorie.

Recoltare pentru COVID-19 în data de 04.04.2020.

Confirmat în data de 06.04.2020.

Decedat în data de 08.04.2020.

Fără afecțiuni asociate identificate.

Deces 318 Bărbat, 56 ani din județul Suceava. Șofer de TIR. Simptomatologie apărută din data de 24.03.2020. Se internează în SJU Suceava pe data de 02.04.2020.

Recoltare pentru COVID-19 în data de 05.04.2020.

Confirmat în data de 06.04.2020.

Decedat în data de 11.04.2020.

Comorbidități: HTA.