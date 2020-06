Ajutorul Primăriei către Spitalul Județean în perioada Stării de Urgență a fost de patru ori mai mare decât a anunțat conducerea interimară

„M-a deranjat și i-am spus domnului doctor acest lucru, iar dumnealui a spus că așa a primit situația. Nu e corect”, a spus, ieri, primarul Ion Lungu, după ce, acum câteva zile conducerea Spitalului anunța că Primăria a donat echipamente de o valoare sub 500.000 de lei. Practic, din milionul de euro cheltuit de Primăria Suceava în lupta cu coronavirusul, aproape jumătate s-a dus către SJU Suceava

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a ținut să dea o replică noii conduceri a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava după ce din mesajul transmis de către managerul interimar, medicul Anatolii Buzdugan, rezulta că Primăria a donat echipamente de o valoare sub 500.000 de lei.

În conferința de presă de miercuri, 17 iunie, edilul a ținut să specifice faptul că nu este corect ceea ce s-a prezentat și a explicat că Municipiul Suceava a donat SJU echipamente și materiale medicale și a plătit cazarea angajaților SJU iar aceste donații ridicându-se la suma de peste 2,2 milioane de lei. „M-a deranjat și i-am spus domnului doctor acest lucru, iar dumnealui a spus că așa a primit situația. Nu e corect”, a spus primarul Ion Lungu în conferința de presă de miercuri, 17 iunie. Practic, din milionul de euro cheltuit de Primăria Suceava în lupta cu coronavirusul, aproape jumătate s-au dus către SJU Suceava.

Întrucât la prezentarea făcută de SJU cu privire la sprijinul primit, în dreptul Primăriei Suceava figura suma de doar 483.000 de lei, Ion Lungu nu și-a ascuns nemulțumirea pentru că municipalitatea a fost pusă la coada clasamentului, arătând că ajutorul direct s-a ridicat la 2,288 de milioane de lei: aparat Real Time PCR cu 3.000 de teste care a costat 632.000 de lei, 10 ventilatoare în valoare de 847.845 de lei, 1.000 de combinezoane de 35.000 de lei și 10.000 de măști gratuit. „Toate echipamentele, aparatura au costat 1,514 milioane de lei. La acestea se mai adaugă 773.890 de lei reprezentând cazarea și masa cadrelor medicale la trei hoteluri: Zamca, Sonenhoff și Bucovina”, a spus Ion Lungu. Din această sumă, Primăria speră să mai recupereze niște bani, însă Ion Lungu a arătat că există o problemă la DSP în sensul că i s-a comunicat faptul că respectiva instituție nu vrea să plătească decât pentru medici, nu și pentru celelalte categorii de personal medical.

Edilul a insistat pe faptul că este vorba „de banii sucevenilor” și că lucrurile trebuie prezentate într-o manieră corectă, sens în care eforturile Primăriei nu trebuie minimalizate. Totuși, Ion Lungu a precizat că dacă ar fi ca această situație să se repete, ar lupta, din nou, cot la cot cu cei din linia întâi, pentru ca cetățenii Sucevei să fie tratați corespunzător. „Cred că Primăria Suceava și-a făcut datoria mai mult decât fișa postului: Spitalul Județean nu e în subordinea noastră și era și varianta să stăm cu mâinile încrucișate, dar ne-am făcut datoria și nu ca un act de eroism, ci e vorba de responsabilitate și de curaj în primul rând din partea primarului, din partea Consiliului Local care a aprobat. Dacă s-ar repeta situația aș face la fel. Să nu uităm ce condiții au fost când focarul era în toi și eram comparați cu Lombardia României. Când am cumpărat aparatul Real Time PCR m-am consultat cu actualul ministru al sănătății, Nelu Tătaru, pe atunci secretar de stat și eu zic că am luat decizii bune”, a mai spus Ion Lungu.

Reamintim că săptămâna trecută, managerul interimar al SJU Suceava, medicul Anatolii Buzdugan, a susținut o conferință de presă în care a mulțumit celor care au donat către unitatea spitalicească, însă, în cazul Primăriei Suceava, a declarat că aceasta a donat cu peste 1,5 milioane de lei mai puțin decât în realitate.

De cealaltă parte, recent, Primăria Suceava a avut un control al Curții de Conturi pe tema achizițiilor din timpul pandemiei la care a ieșit bine. „Controlul Curții de Conturi s-a încheiat joia trecută. Principala observație care a fost făcută e că trebuia să dăm banii Consiliului Județean iar Consiliul Județean să-i dea la Spitalul Județean iar acesta trebuia să achiziționeze aparatura. Am explicat că atunci Spitalul Județean nu avea conducere – era conducere interimară care a demisionat după care a venit conducerea militară – iar la Consiliul Județean conducerea era internată la spital, domnul președinte Gheorghe Flutur era pozitiv, doamna Irina Vasilciuc era pozitivă internată și ea. În situație de forță majoră și lucrând contracronometru noi am cumpărat acele aparate iar eu cred că am salvat vieți cu acest PCR”, a explicat primarul. (D.P.)