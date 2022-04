After school la Şcoala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava, cel mai probabil peste doi ani de zile

”Prioritatea zero pentru noi, ca școală, este să creștem numărul spațiilor de învățare și nu putem realiza asta decât prin mansardarea clădirii. Primăria Suceava se va ocupa de acest proiect, care va fi realizat prin fonduri europene. Acum se face studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și sperăm să decurgă lucrurile repede și bine, astfel încât în maxim doi ani să beneficiem de noile săli de clasă”, a declarat Dumitru Moraru, directorul Şcolii Gimnaziale ”Miron Costin” Suceava. Mansardarea clădirii școlii ar însemna extinderea spațiilor de învățare cu 12 săli de clasă, ceea ce va permite organizarea cursurilor pentru elevii din clasele I-IV într-un singur schimb, de dimineață, dar și la introducerea în oferta școlii a unui program pe care foarte mulți părinți îl solicită de ani de zile – after school. În prezent, în cadrul Şcolii Gimnaziale ”Miron Costin” Suceava funcționează 55 de formațiuni de studiu, fiind înscriși peste 1.400 de elevi, iar cursurile se țin în două schimburi.

O școală cu o reputație foarte bună și rezultate de top are și un număr foarte mare de elevi, iar odată cu trecerea timpului spațiile de învățare devin insuficiente sau, cel puțin, necesită o reorganizare la nivelul unității de învățământ care îngreunează bunul mers al altor activități. Este și cazul Şcolii Gimnaziale ”Miron Costin” Suceava, unde funcționează 55 de formațiuni de studiu în 33 de săli, fiind înscriși peste 1.400 de elevi, iar cursurile se țin în două schimburi. Programul elevilor a fost modificat și adaptat de-a lungul anilor astfel încât, la momentul actual, s-ar putea spune că orarul este optim, în condițiile date. Totuși, doleanța părinților, dar și a conducerii școlii este desfășurarea cursurilor într-un singur schimb.

Cel puțin pentru elevii din clasele primare, această dorință are mari șanse să devină realitate, prin mansardarea clădirii școlii, cu sprijinul și implicarea Primăriei Suceava. ”Prioritatea zero pentru noi, ca școală, este să creștem numărul spațiilor de învățare și nu putem realiza asta decât prin mansardarea clădirii. Primăria Suceava se va ocupa de acest proiect, care va fi realizat prin fonduri europene, și avem mari speranțe că această investiție se va realiza, pentru că am văzut cu toții că angajații care se ocupă de proiectele prin fonduri europene fac treabă foarte bună. Acum se face studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și sperăm să decurgă lucrurile repede și bine, astfel încât în maxim doi ani să beneficiem de noile săli de clasă”, a declarat Dumitru Moraru, directorul Şcolii Gimnaziale ”Miron Costin” Suceava.

Primăria Suceava anunța încă de anul trecut că, pe Axa prioritară 6. ”O regiune educată”, se va face mansardarea la Şcoala Gimnazială ”Miron Costin” și că se vor construi săli de sport la școala Gimnazială nr. 1, școala gimnazială nr. 4 și școala generală nr. 8. Pe Axa prioritară 3 ”O regiune cu orașe prietenoase cu mediul” se vor finanța proiecte pentru creșterea eficienței energetice la Şcoala Gimnazială nr. 3, Şcoala Gimnazială nr. 5 ”Jean Bart”, Şcoala Gimnazială nr. 6, Şcoala gimnazială ”Grigore Ghica Voievod”, Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” și Şcoala Gimnazială nr. 10. Valoarea estimativă a lucrărilor se ridică la aproximativ 10 milioane de euro.

Clasele I-IV vor face ore doar dimineața, după mansardarea școlii

Extinderea spațiilor de învățare va duce la organizarea cursurilor pentru elevii din clasele I-IV într-un singur schimb, de dimineață, dar și la introducerea în oferta școlii a unui program pe care foarte mulți părinți îl solicită de ani de zile – after-school. Aceste programe structurate sunt supravegheate fie de cadre didactice din cadrul școlii, fie de personal specializat, angajat de către unitatea de învățământ, și funcționează după școală, pe întreg parcursul anului școlar, în unele cazuri chiar și în perioadele de vacanță. Programele after-school sunt cuprinzătoare și oferă o serie de activități care pot include, pe lângă activități de învățare relaționate direct cu școala, jocuri, socializare, sport, arte și meserii, muzică și cercetare etc. ”Părinții își doresc foarte mult programul after-school, dar noi nu am avut cum să răspundem cerințelor pentru că nu avem spațiul necesar. Dacă reușim mansardarea școlii, dintr-un colț în altul, vom suplimenta spațiile de învățare cu 12 săli de clasă. Astfel, am putea organiza toate clasele mici să facă ore doar dimineața și vom putea implementa programul after-school”, a explicat directorul Moraru.

Părinții care își doresc implementarea acestui program la Şcoala ”Miron Costin” Suceava spun că aceasta ar fi soluția ideală pentru copiii care nu au bunici care să se ocupe de ei după programul școlar, fiind o variantă mult mai bună decât bona sau grija fraților mai mari. Desigur, pentru cei care își permit costul unui astfel de program, care se situează în jurul sumei de 700 lei pe lună, dar poate să depășească și 1.000 lei lunar. ”Eu și soțul meu avem o afacere de care ne ocupăm împreună. Cât au fost copiii la grădiniță a fost ușor pentru bunica lor să se ocupe de ei când noi eram la muncă, pentru că nu avea nimic dificil de făcut – îi ducea și îi lua de la program și îi supraveghea sau se juca cu ei. După ce au început școala însă, a fost nevoie și de ajutor la teme, la citit, iar bunica nu a mai făcut față și de atunci îi ducem pe amândoi la after-school. Ne costă 1.600 lei pe lună, dar pierd timp cu transportul până acolo și înapoi. Dacă ar fi să avem after school la școală, ar fi ideal. Mai toți prietenii noștri au copiii înscriși la un after school, pentru că este soluția cea mai bună să îți știi copilul supravegheat și că are ajutor la teme, plus alte activități”, ne-a spus Mihaela, mama a doi copii de clase primare. (Oana NUȚU)