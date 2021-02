Acțiuni ale polițiștilor pentru verificare modului în care se respectă măsurile anti-Covid

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suveava, împreună cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ai Direcției de Sănătate Publică, ai Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și ai Inspectoratului Teritorial de Muncă, au intensificat activitățile de verificare a modului în care se respectă prevederile Legii nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, fiind derulate activități în special în mall-uri, centre comerciale, unități de alimentație publică dar și în zonele turistice. Totodată, au fost dispuse și măsuri de verificare a mijloacelor de transport școlar.

Astfel, în perioada 08 – 13 februarie 2021 polițiștii suceveni au derulat, pe raza județului, atât în mediul urban cât și rural, acțiuni de verificare a măsurilor sanitare vizând combaterea răspândirii noului virus SARS-CoV-2: au fost verificate 486 de societăți comerciale și 181 mijloace de transport în comun, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 350 de sancțiuni contravenționale la Legea nr. 55/2020 în valoare de 93.600 lei. De asemenea, au fost verificate cu privire la respectarea interdicțiilor impuse 9106 persoane.

Cu ocazia controalelor în trafic, efectuate împreună cu inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, polițiștii au verificat legalitatea efectuării transportului de marfă și persoane, inclusiv modul în care măsurile de protecție stabilite prin Legea nr. 55/2020 sunt respectate în timpul efectuării transportului de persoane, prin curse regulate/speciale. Conducătorii tuturor autoturismelor verificate în trafic au fost instruiți de polițiști în privința respectării prevederilor Legii 55/2020, pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Deși majoritatea cetățenilor au dat dovadă în această perioadă de responsabilitate au fost identificate și cazuri în care unele persoane au nesocotit legea și au pus în pericol sănătatea publică.

Mică sala de păcănele deschisă la Şcheia, comună aflată în scenariul roșu

Astfel, sâmbătă seara, la orele 18:43, polițiștii din Şcheia au fost informați cu privire la faptul că o persoană anonimă a sesizat prin TEL VERDE că la un magazin mixt din Mihoveni sunt persoane care joacă la aparatele de joc. Societatea are ca obiect de activitate comerț cu amănuntul cu vânzare predominantă de produse alimentare, băutură și tutun și are punct de lucru Mihoveni. Magazinul este prevăzut cu o clădire în care se desfășoară activități de comerț iar în continuarea acesteia o încăpere în care sunt amplasate 2 aparate tip slot-machine, în funcțiune. Accesul în sala de jocuri se face pe o ușa exterioară marketului, iar în interior au fost identificate 3 persoane din Mihoveni. în urma discuțiilor purtate cu gestionara a rezultat faptul că aceasta nu cunoștea faptul că localitatea Şcheia se află sub incidența scenariului roșu conform Hotărârii nr. 38 a C.J. S.U.Suceava. Societatea economică a fost amendată, iar persoanele prezente în incinta sălii au fost evacuate, fiind de asemenea sancționate contravențional.

“în continuare, polițiștii, împreună cu celelalte structuri ale M.A.I. și instituții cu atribuții de control, vor acționa, atât în uniformă cât și în civil, pentru verificarea respectării prevederilor Legii 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19”, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Suceava. (O.S.)