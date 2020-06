ACET intrerupe joi alimentarea cu apa potabila pe mai multe strazi din municipiul Suceava si in Ipotesti

Joi, 11 iunie, intre orele 09.00 – 16.00 se va intrerupe alimentarea cu apa potabila in mai multe zone din municipiul Suceava si in localitatea Ipotesti, in vederea executarii unor lucrari, informeaza ACET.

Astfel, locuitorii de pe strazile de mai jos nu vor avea in prima parte a zilei de joi apa la robinete:

– bulevardul 1 Decembrie 1918;

– strada Universitatii, de la intersectia cu bulevardul 1 Mai pana la sediul ACET, inclusiv punctul termic Pompieri;

– strazile Bradului, Stefan Tomsa, Nichita Stanescu, Emil Cioran, Paris, Petre Comarnescu, Izvoarele cetatii, Sucevita.

De asemenea, celor din localitatea Ipotesti li se va sista alimentarea cu apa in acelasi interval orar, joi, 11 iunie.