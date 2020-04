A încetat din viață Dumitru Teodorescu, directorul cotidianului sucevean CRAI NOU

Vineri, 10 aprilie 2020, a incetat din viață din cauza unei insuficiențe cardiace Dumitru Teodorescu (70 de ani), directorul cotidianului ”Crai Nou”.

Dumitru Teodorescu s-a nascut in 1950, in comuna Zvoriștea – Suceava. A debutat cu o povestire in 1969, aparuta in publicatia “Zori Noi” (transformata dupa 1989 in actualul cotidian “Crai Nou”).

Teodorescu a absolvit Facultatea de Filologie a Universitatii Bucuresti in 1983, a fost o perioada profesor, devenind apoi redactor al ziarului “Zori Noi”. In 1998 a devenit redactor sef al ziarului “Crai Nou”, din 2002 ocupand functia de director al publicatiei.

A semnat reportaje, proză literară, articole, în diferite alte publicații: Cronica, Sinteze, Convorbiri Literare, Studium, Zori Noi, Adevărul, Septentrion, Țara Fagilor, Albina, Tribuna s.a. În 1995 a publicat lucrarea monografică “Emanuel Grigorovitza. Viața. Opera”, cel mai complet studiu dedicat marelui germanist bucovinean.

A fost distins cu Premiul de Excelență al Fundației Culturale a Bucovinei pe anul 2013 ”pentru întreaga viață închinată practicării unui jurnalism de calitate, pentru maniera corectă și elegantă cu care a reflectat, zilnic, în paginile ziarului, cele mai importante evenimente politice, culturale, sociale și religioase ale Sucevei și Bucovinei, influențând pozitiv percepția publică a evenimentelor”: Medalia de aur a Senatului Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava ”pentru practicarea unui jurnalism de calitate, onest și echilibrat. Pentru informarea corectă a comunității bucovinene”.

OBIECTIV de Suceava transmite pe aceasta cale sincere condoleante familiei indoliate si intregului colectiv CRAI NOU.

Dumnezeu sa-l odihneasca.