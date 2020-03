A început programul de curățenie de primăvară în municipiul Suceava

În perioada 2 martie – 17 aprilie Pri­măria desfășoară campania de curățenie de primăvară în municipiul Suceava. Pro­gramul complet al campaniei, pe echipe, cartiere și asociații de proprietari a fost prezentat de viceprimarul Lucian Harșovschi într-o recentă postare pe contul său de facebook.



Astfel, etapa I se derulează în intervalul 2 – 14 martie 2020 și include salubri­zarea arterelor principale în Mu­ni­cipiul Suceava după perioada de iarnă. Se acționează în cartierele: Obcini, George Enescu, Zona Centrală, Zamca, Burdujeni și Ițcani. Echipa este formată din 10 muncitori și un șef de echipă. Se va acționa cu două autospeciale de măturat mecanizat carosabilul, patru autospeciale de măturat trotuarul, un încărcător frontal tip Wola, o autospecială de transportat deșeuri și două autospeciale de spălat străzile. Activitățile desfășurate sunt: toaletarea gardului viu, curățarea rigolelor, greblarea spațiilor verzi, măturat manual/mecanizat stră­zile, trotuarele, colectarea deșeurilor de pe spațiile verzi, spălarea străzilor, trotuarelor și a altor spații, spălarea mobilierului stradal, completarea/montarea coșurilor stradale.

Etapa a II-a se derulează în perioada 16 martie – 04 aprilie 2020, avându-se în vedere pregătirea municipiului Suceava pentru sărbătorile de Paști, împreună cu asociațiile de proprietari. Astfel, în săptămâna 16 – 20 martie 2020, Echipa I va acționa în Cartierul Obcini, în zilele de luni și marți doar la Asociația 23+27 și Asociația 8^30, precum ca în zilele de miercuri și joi să fie incluse și blocurile de la asociațiile Măgura și 14 iar vineri, 20 martie, vor fi doar la Asociația Măgura și la Asociația 8^30.

Echipa a II-a acționează în cartierul Burdujeni (Cuza Vodă I, Cuza Vodă II, Cuza Vodă III) iar programul va fi în ziua de luni la asociațiile 41 și 44 iar în ziua de marți la Asociația 50, precum ca miercuri să continue în zona blocurilor arondate asociațiilor 33 și 34 iar joi va continua în zona asociației 33, dar și la blocurile de la asociația 32. Vineri, 20 martie, va fi și program de curățenie la blocurile de la asociația 39.

În săptămâna 23 – 27 martie 2020, Echipa I se va deplasa în cartierul George Enescu, începând cu asociațiile 9 și 11 (luni), în următoarele două zile continuând cu asociația 45 și 29, pentru ca joi programul să fie la asociațiile 7, 6 Lazar Vicol, G5 iar vineri la asociația 21 Universității și la asociația 6 Lazăr Vicol.

Echipa a II-a se va deplasa în cartierul Burdujeni (însă doar în Cuza Vodă II) unde luni, 23 martie, va fi la asociațiile 32, 33, 34 iar marți doar la asociațiile 33 și 34 iar miercuri la asociațiile 15, 36, 37 și 39. Joi, programul va fi împreună cu cei din Asociația „Gospodarul” – Cartier Ițcani iar vineri, 27 martie, pe artera de legătură constituită din străzile Traian Vuia și Cernăuți.

În săptămâna 30 martie – 3 aprilie 2020, echipa I va acționa în Zona Centrală, începând cu asociațiile A12, 18, 19, Areni Observator – luni – iar apoi va continua cu A12, 18, 19, la care se va adăuga și Asociația 16. Miercuri, 1 Aprilie, programul de curățenie va fi la blocurile asociațiilor de proprietari 24, 25, 26 iar joi la Asociația 1 Parc și Asociația 3. Vineri, 3 aprilie, sunt planificate lucrări de curățenie la blocurile arondate asociațiilor 10 și 22 Obor.

Echipa II va avea program de curățenie, în intervalul 30 martie – 3 aprilie 2020, în cartierele Zamca și Ițcani. Luni, programul începe cu Asociația Gospodaru iar marți vor fi lucrări de curățenie la asociația 57, 60, 70. Miercuri, 1 aprilie, programul de curățenie va fi la blocurile arondate la asociațiile 2 Armenească, 3, T3 iar joi vor continua lucrările la asociațiile 2 Armenească și 3, precum și la Asociația Național. Vineri, 3 aprilie, vor fi lucrări de curățenie la asociațiile 21 George Enescu, 17, 52 și 59.

Etapa a III-a are loc în intervalul 6 – 11 aprilie și se reia programul de salubrizare în cartiere. Astfel, echipa I se va deplasa luni în cartierul Obcini la asociațiile 23+27, 8+30; Măgura și 14; iar marți, pe lângă aceleași asociații din Obcini, vor fi incluse și blocurile arondate asociațiilor 9, 11 și 45 din cartierul George Enescu.

Miercuri, programul de curățenie continuă în același cartier, dar la asociațiile 6, 7, 29, G5. De asemenea, joi vor continua activități de curățenie la asociațiile 6, 12, 16, 18, 19, Asociația Areni – Observator iar vineri, 10 aprilie, în Zona Centrală cu asociațiile 3, 24, 25, 26, 1 Parc. Sâmbătă, în zona Centrală, vor fi lucrări de curățenie la Asociația 10 și 22 Obor.

Echipa a I-a va face curățenie în perioada 6 – 11 aprilie în Burdujeni, Ițcani, Zamca și zona centrală. Astfel, Luni, 6 aprilie, începe programul de curățenie în Burdujeni – Cuza Vodă I, cu blocurile arondate asociațiilor 50; iar în Cuza Vodă III, cu blocurile arondate asociațiilor 41 și 44. Marți, 7 aprilie, continuă curățenia în Burdujeni cu blocurile din Cuza Vodă II arondate asociațiilor 32, 33, 34, precum și la blocurile ANL, mai exact la asociația 36 și 39.

Miercuri, în cartierul Burdujeni, continuă curățenia la ANL, asociațiile 15, 37 și 39 iar în cartierul Ițcani, la Asociația Gospodarul. Joi, lucrările continuă în cartierul Ițcani la asociația Gospodarul, dar și Zona Centrală și Cartierul Zamca, avându-se în vedere blocurile arondate de asociațiile 57, 60, 70, T3. Vineri, continuă programul de curățenie în zona Asociațiilor 2 Armenească, 3, Național iar sâmbătă în cartierul Zamca la asociațiile 17, 21, 52 și 59.

În fine, etapa a IV-a are loc în săptămâna 13 – 17 aprilie și presupune pregătirea Municipiului Suceava pentru sărbătorile de Paști, împreună cu unitățile de învățământ. În această săptămână se vor salubriza anumite zone (în apro­pierea unităților de învățământ, cultelor religioase, zonele de agrement, parcuri etc.), care vor fi stabilite la momentul respectiv: școala Generală Nr. 9 „Ion Creangă”, școala Generală Nr. 8, Liceul cu Program Sportiv, școala ­Ge­nerală Nr.4, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”, Colegiul Eco­­­nomic „Dimitrie Cantemir”, Şcoala Ge­nerală Nr. 3, Co­legiul Tehnic „Samoil Isopescu”, Şcoala Gimnazială Nr. 1, Colegiul Național „Pe­tru Rareș”, Colegiul Național „Ştefan cel Mare”, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”.

„Este și responsabilitatea noastră să păstrăm orașul curat, motiv pentru care rog toți sucevenii să mențină curățenia! Împreună menținem orașul curat!”, a precizat viceprimarul Lucian Harșovschi. (D.P.)