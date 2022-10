A ajuns la Suceava și cel de-al doilea autobuz electric de la firma Solaris. Lungu: ”Pâna la sfârșitul anului vor fi livrate toate cele 15”

Primarul Ion Lungu, a anunțat miercuri, 12 octombrie, ca a ajuns la Suceava și cel de-al doilea autobuz de la firma Solaris.

”Pâna la sfârsitul anului vor ajunge toate 15, respectiv 2 în luna ocombrie, 8 in noiembrie si 4 in decembrie, la care se adaugă cel venit in septembrie.

În perioada urmatoare cele 2 autobuze sosite din Polonia vor fi scoase pe traseu”, a declarat primarul Lungu. (O.S.)