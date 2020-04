866 de suceveni, confirmati oficial cu coronavirus. Crestere cu 165 de cazuri in ultimele 24 de ore

Conform raportarii de vineri, 3 aprilie 2020, la nivelul intregii tari sunt 3.183 3.183 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Cele mai multe sunt in continuare in judetul Suceava, 866, in crestere ci 165 de cazuri fata de ziua de ieri. La nivelul tarii, in ultimele 24 de ore numarul imbolnavirilor a crescut cu 445 noi cazuri.

Până astăzi, 3 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 3.183 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 283 au fost declarate vindecate și externate din unități spitalicești: 126 la București, 58 la Timiș, 34 la Iași, 5 la Caraș-Severin, 6 la Prahova, 16 la Constanța, 8 la Dolj, 8 la Cluj, 7 la Brașov, 5 la Galați, 2 din Bihor, 2 Argeș, 2 la Arad, 1 la Brăila, 1 la Mureș, 1 la Neamț, 1 la Alba.

Diferențele de cifre față de ziua anterioară referitoare la persoanele vindecate din județele Caraș-Severin și Prahova sunt din cauza faptului că unități spitalicești din aceste județe au rectificat datele comunicate anterior.

Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate 1. Alba 13 2. Arad 110 3. Argeș 12 4. Bacău 24 5. Bihor 44 6. Bistrița-Năsăud 27 7. Botoșani 44 8. Brașov 124 9. Brăila 13 10. Buzău 12 11. Caraș-Severin 17 12. Călărași 26 13. Cluj 108 14. Constanța 117 15. Covasna 38 16. Dâmbovița 19 17. Dolj 27 18. Galați 90 19. Giurgiu 22 20. Gorj 8 21. Harghita 1 22. Hunedoara 108 23. Ialomița 45 24. Iași 72 25. Ilfov 60 26. Maramureș 46 27. Mehedinți 11 28. Mureș 55 29. Neamț 150 30. Olt 8 31. Prahova 27 32. Satu Mare 16 33. Sălaj 7 34. Sibiu 27 35. Suceava 866 36. Teleorman 24 37. Timiș 126 38. Tulcea 6 39. Vaslui 11 40. Vâlcea 8 41. Vrancea 70 42. Mun. București 544 TOTAL 3183

Totodată, până acum, 116 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin și Mureș, au decedat.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 445 noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 83 de pacienți.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 13.531 de persoane. Alte 114.646 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 31.657 de teste.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 913 apeluri la numărul unic de urgență 112 și 5.385 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.