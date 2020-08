67 de kilometri de drumuri județene vor fi  modernizați cu fonduri europene în exercițiul financiar 2021-2027

Intre acestea este inclus și un drum județean unde trecerea peste un curs de apă se face prin vad, fără a exista în prezent un pod rutier, iar un alt drum județean are un pod de peste un secol vechime, la care din 1910 până în prezent nu s-au făcut reparații capitale asupra elementelor structurii de rezistență. Noua politică europeană în domeniul transporturilor prevede realizarea unei rețele europene integrate orientată spre dezvoltarea unei rețele centrale, cu termen de finalizare 2030, și a unei rețele globale ce va susține rețeaua centrală, cu termen de finalizare 2050, prin urmare fonduri europene pentru modernizarea drumurilor județene care accesibilizează anumite zone spre rețeaua centrală de transport vor fi, probabil, până la mijlocul acestui secol

Consiliului Județean Suceava va pregăti documentația pentru depunerea în vederea obținerii finanțării europene la Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est de la Piatra Neamț pentru modernizarea unei rețele de trei drumuri județene care vor lega municipiul Fălticeni și orașul Gura Humorului de Mălini și limita cu județul Neamț. Este vorba de rutele Fălticeni – Pocoleni – Horodniceni – Cornu Luncii – Mălini – limita cu județul Neamț (Borca) și Gura Humorului – Păltinoasa – Valea Moldovei – Slatina – Mălini – limita cu județul Neamț. Aceste rute vor lega un municipiu, un oraș și 9 comune. În acest sens, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a inițiat mai multe proiecte de hotărâre între care unul va fi supus aprobării în ședința din 27 august – se află la punctul al 12 pe ordinea de zi a ședinței CJ Suceava – prin care se începe pregătirea documentației pentru depunerea la finanțare la ADR NE pentru documentația drumurilor respective. „Conform cerințelor Ghidului de finanțare va fi completată strategia de dezvoltare a județului Suceava cu aceste rute care urmează a fi modernizate”, a explicat Gheorghe Flutur. Cele trei drumuri județene au peste 67 de kilometri lungime.

În documentația anexată proiectului de hotărâre aflat la punctul 12 de pe ordinea de zi a ședinței CJ Suceava din data de 27 august se precizează și unele date despre infrastructura rutieră propusă spre modernizare. Astfel, DJ 177 C Păltinoasa – Valea Moldovei – DJ 209 A, de la km 0+000 – 16+025 are o îmbrăcăminte asfaltică între km 0+000 și km 14+753 cu o capacitate portantă necorespunzătoare, cu poduri și podețe subdimensionate iar până la km 16^025 drumul judetean DJ 177 C este pietruit iar trecerea peste pârâul Suha se face prin vad, neexistând un pod.

De asemenea, DJ 209 A Fălticeni – Horodniceni – Cornu Luncii -Mălini – Slatina (km 0+000 – 32+000) are o îmbrăcăminte asfaltică cu o capacitate portantă necorespunzătoare, cu poduri și podețe subdimensionate. La kilometrul 23+744 se afla un pod peste râul Moldova, în lungime de 262 ml, care are durata de serviciu depășită, având 107 ani de când a fost construit, fără a trece printr-o reparație capitală sau intervenție majoră la elementele structurii de rezistență. Din anul 1910 până în prezent, nu s-au făcut intervenții de natura reparațiilor capitale asupra ­e­lementelor structurii de rezistență ale podului.

În ceea ce privește DJ 209 B Mălini – Văleni (km 0+000 – 19+000), drumul județean are o îmbrăcăminte asfaltică cu o capacitate portantă necorespunzătoare, cu poduri și podețe subdimensionate.

„Datele demonstrează necesitatea îmbunătățirii stării tehnice a infrastructurii rutiere pe traseele drumurilor județene respective, pentru a scoate din izolare ­po­pulația zonei tranzitate și a crește accesibilitatea la servicii și oportunități de dezvoltare. Modernizarea acestor drumuri județene va avea efecte pozitive privind: reducerea emisiilor de poluanți în aer în zona locuită, fluidizarea traficului din zonă, reducerea timpului și a costurilor de transport, creșterea siguranței în trafic”, se arată în anexele la proiectul de hotărâre.

Prin modernizarea drumurilor analizate, se va consolida la nivel local acea parte a infrastructurii pe care o reprezintă calea de circulație rutieră, ea reprezentând capacitatea de acoperire a nevoilor de circulație a populației din municipiul Fălticeni (25.723 locuitori) și comunele ­tran­zitate: Păltinoasa (4.909 locuitori), Capu Câmpului (3.838 locuitori), Valea Moldovei (2.214 locuitori), Ră­dășeni (3.575 locui­tori), Horodniceni (3.283 locuitori), Cor­nu Luncii (6.614 locuitori), Mălini (6.306 locuitori) și Slatina (4.821 locu­itori). Investiția facilitează tranzitul ­po­pulației din 9 UAT-uri din județul Suceava, la care se adaugă și ­po­pulația județului Neamț, prin DJ 209 B, către localitatea Borca.

„Calitatea și serviciile oferite de infrastructura de transport din România continuă să rămână sub nivelul statisticii mondiale, din cauza insuficienței finanțării, gradului de uzură și managementului deficitar, cu efecte negative asupra accesibilității regiunilor României la piețele internaționale și nivelului intern de competitivitate. În contextul noii politici europene în domeniul transporturilor, ce prevede realizarea unei rețele europene integrate orientată spre dezvoltarea unei rețele centrale, cu termen de finalizare 2030, și a unei rețele globale ce va susține rețeaua centrală, cu termen de finalizare 2050, România va trebui sa continue investițiile în infrastructura de transport, orientate spre dezvoltarea coridoarelor multimodale trans­naționale care traversează România, Rin – Dunăre și Orient/Est-Mediteranean, și corelat cu prioritățile naționale specifice. În acest context general, în vederea creșterii gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, se pro­pune modernizarea drumurilor județene DJ 177 C Păltinoasa – Valea Moldovei – DJ 209 A, km 0+000 – 16+025; DJ 209 A Fălticeni – Horodniceni – Cornu Luncii – Mălini – Slatina, km 0+000 -32+000; DJ 209 B Mălini – Văleni, km 0+000 – 19+000, județul Suceava, în lungime totală de 67,025 km”, se arată în Justificarea impactului proiectului de infrastructura rutieră. (Dan PRICOPE)