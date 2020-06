63 de imbolnaviri COVID in judetul Suceava in ultimele 24 de ore, un sfert din cazurile raportate in toata tara. Si o veste buna: niciun deces

63 de cazuri de infectare cu coronavirus anunta autoritatile la Suceava, in ultimele 24 de ore, un sfert din cele raportate la nivel national. Judetul nostru inregistreaza un bilant de 3.808 imbolnaviri. Cresterea este ingrijoratoare, daca ne gandim ca ieri Grupul de Comunicare Strategica raporta doar 4 cazuri noi, iar alaltaieri 7. Asta in conditiile in care numarul de teste comunicat la nivel national este apropiat de cel de ieri – 9.000 – 10.000 de teste.

250 de noi cazuri de coronavirus au fost depistate în România în ultimele 24 de ore din 9.360 de teste prelucrate, iar alte 10 decese au fost raportate, niciunul la Suceava. Bilanțul total al infectărilor ajunge la 22.415, iar numărul deceselor la 1437.