591 de cazuri active de infectare cu coronavirus in judetul Suceava, incidenta creste la 0,77 la mia de locuitori

Datele referitoare la evolutia cazurilor de infectare cu coronavirus in judetul Suceava arata tot mai rau de la o zi la alta. Miercuri, 16 septembrie, sunt 591 de cazuri active, fata de 548 marti, incidenta cumulata a cazurilor de infectare este de 0.77 la mia de locuitori fata de 0,72 ieri. Din 461 de persoane testate de ieri pana astazi, 91 au fost depistate cu coronavirus. In ce priveste numarul celor din spitale, 265 de bolnavi COVID sunt internati (191 la Spitalul Judetean si 74 la Spitalul Radauti), fata de 264 ieri. 15 pacienti sunt in stare mai grava, la ATI, doi dintre ei ventilati mecanic. Din cele 114 localitati din judet, doar 29 nu au niciun caz activ.

Miercuri, 16 septembrie, ora 9.00, conform datelor centralizate de Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 4836 de persoane declarate vindecate.

La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 17 persoane diagnosticate cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 44 persoane declarate vindecate.

Din totalul celor 590 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 191 pacienți sunt diagnosticați cu Covid- 19, 118 pacienți sunt în zona tampon și 281 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 191 pacienți diagnosticați Covid- 19, 103 pacienți prezintă forme medii ale bolii, 73 forme ușoare, iar 15 pacienți cu forme grave sunt internați în secția ATI, dintre care doi sunt ventilați mecanic.



Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această dată, de 303 de paturi libere, din care 26 pentru pacienți Covid-19, 204 în sectorul Non-Covid și 73 pentru zona tampon. La unitatea ATI sunt disponibile 3 paturi pentru pacienți non- Covid și 23 de ventilatoare, din care 8 pentru pacienți Covid-19.

La Spitalul Municipal Rădăuți sunt internați 74 pacienți diagnosticați cu Covid- 19 și 5 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.

Persoanele suspecte Covid-19, internate în zonele tampon, în cazul confirmării infecției cu noul coronavirus sunt declarate pacienți diagnosticați Covid-19, fără a fi influențată statistica în ceea ce privește numărul de internări.

Numărul total de persoane testate până în prezent este de 49847 persoane, în ultimele 24 de ore fiind testate 461 persoane.

Astazi in judet se află în carantină 480 de persoane. Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/ 2020, carantina persoanelor se impune, în condiţiile pandemiei de COVID- 19, pentru persoanele care au intrat în contact direct cu persoane sau cel puţin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2, prin testare cu metoda RT-PCR, precum și pentru persoanele care sosesc din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, ţări şi/sau zone stabilite de către INSP în condiţiile legii. De asemenea, în izolare la domiciliu se află 192 de persoane. Conform actului normativ menționat mai sus izolarea se dispune în cazul persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne şi simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Conform distribuției cazurilor Covid -19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 unități administrativ teritoriale 29 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 21 au câte un caz în evoluție, 45 au sub cinci cazuri în evoluție, 7 au sub zece cazuri în evoluție iar 12 au peste zece cazuri în evoluție.

In județul Suceava sunt miercuri 591 de cazuri de infecție Covid -19 în evoluție, iar conform datelor comunicate de Prefectura, incidenta cumulata a cazurilor de infectare este de 0.77 la mia de locuitori.

Prefectul județului Suceava face un nou apel către cetățeni „să manifeste o atitudine responsabilă și să respecte cu strictețe măsurile de protecție pentru a reduce riscul răspândirii noului coronavirus”. (O.S.)