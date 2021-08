44 de directori școlari au fost schimbați din funcții și peste 80% au primit continuitate. Lista noilor directori

Directori noi la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, Liceul cu Program Sportiv, școlile gimnaziale nr. 10 și nr. 6 Suceava, dar și la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. ”Avem un procent covârșitor de directori care au primit continuitate, de peste 80%, pentru că nu am intenționat să facem schimbări decât acolo unde a fost cu adevărat necesar, ținând cont că în scurt timp va avea loc concursul organizat de Ministerul Educației, pentru ocuparea funcțiilor de conducere în școli. Nu am schimbat conducerea decât acolo unde au existat pensionări sau în cazul celor care nu au dorit să mai fie directori. Nu cred că vor fi nemulțumiri, decât într-un singur caz, la o școală unde a fost schimbat directorul prim, pentru că are vârsta de 66 de ani și este la al doilea an de continuitate, dar și directorul adjunct, care este preot și nu a mai primit aprobarea Arhiepiscopiei pentru a ocupa funcția de conducere”, a explicat inspectorul școlar general adjunct Ioan Puiu.

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a analizat în ședința Consiliului de Administrație de luni, 23 august, situația cadrelor didactice cu funcții de conducere ale căror mandate expiră la finalul acestei luni. Au fost avizate numirile, prin detașare în interesul învățământului, ale directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat sau conexe, din județul Suceava, pentru anul școlar 2021-2022, începând cu 1 septembrie 2021. Peste 80% dintre aceștia au primit o prelungire a mandatului, prin detașare în interesul învățământului, iar 44 de directori și directori adjuncți au fost schimbați din funcții.

”În această ședință au fost numiți 273 de directori și directori adjuncți, prin detașare în interesul învățământului. Dintre aceștia, 229 au fost menținuți în funcție (181 de directori și 48 de directori adjuncți), iar 44 sunt cu mandat nou (29 directori, 14 directori adjuncți și un director la Centrul Județean de Excelență Suceava)”, a informat IȘJ Suceava.

Printre directorii cu mandat nou se numără și câteva unități școlare din municipiul Suceava. Este vorba despre Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Liceul cu Program Sportiv, școlile gimnaziale nr. 10 și nr. 6, dar și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. În cazul a patru unități școlare noul an școlar va începe cu alți directori la conducere, ambii fiind schimbați din funcții, și anume Școala Gimnazială nr. 10 Suceava, Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei” Gura Humorului, Liceul Tehnologic ”Iorgu Vîrnav Liteanu” Liteni, Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Rădăuți, Colegiul ”Andronic Motrescu” Rădăuți, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava și Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus.

"Nu cred că vor fi nemulțumiri, decât într-un singur caz, la o școală unde a fost schimbat directorul prim, pentru că are vârsta de 66 de ani și este la al doilea an de continuitate, dar și directorul adjunct, care este preot și nu a mai primit aprobarea Arhiepiscopiei pentru a ocupa funcția de conducere", a explicat inspectorul școlar general adjunct Ioan Puiu.

În contextul în care în câteva județe din țară schimbările directorilor școlari au stârnit indignarea și chiar revolta în rândul angajaților școlii sau al sindicaliștilor din sistem, adjunctul IȘJ Suceava a precizat că ”Nu cred că vor fi nemulțumiri, decât într-un singur caz, la o școală unde a fost schimbat directorul prim, pentru că are vârsta de 66 de ani și este la al doilea an de continuitate, dar și directorul adjunct, care este preot și nu a mai primit aprobarea Arhiepiscopiei pentru a ocupa funcția de conducere”. Este vorba despre Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei” Gura Humorului, la care sunt înscriși peste 400 de elevi, la ciclurile de învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional. Cu referire strictă la acest subiect, la finalul săptămânii trecute, președintele Uniunii Județene a Sindicatelor ”PRO-EDUCAȚIA” Suceava, Traian Pădureț, a transmis o scrisoare Federației Sindicatelor din Educație, care urma să sesiseze Ministerul Educației în vederea demiterii inspectorului școlar general Grigore Bocanci. În scrisoarea respectivă, liderul sindical sesiza că numirea, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile de conducere, îndrumare și control neocupate prin concurs trebuia să fie făcută până la data de 19 august și că ”stabilirea persoanelor care urmează a fi numite în funcțiile de conducere, îndrumare și control neocupate prin concurs s-a făcut cu <ușile închise>, netransparent și limitând posibilitatea exprimării intenției și altor cadre didactice pentru a ocupa aceste funcții de conducere… În unele unități de învățământ, cu internat și cantină, unități în care sunt în derulare investiții de amploare care urmează a fi finalizate în octombrie/ noiembrie 2021 – unități care au director și director adjunct – se preconizează schimbarea ambilor directori – fără solicitarea acordului acestora de continuare pe funcție”. Inspectorul general Grigore Bocanci a explicat că, într-adevăr, termenul a fost decalat cu câteva zile, din cauza concediilor angajaților IȘJ, iar în legătură cu celelalte aspecte sesizate de sindicalistul Traian Pădureț nu are ce comenta, pentru că de managementul școlar răspunde inspectorul adjunct Ioan Puiu.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2021, organizat de Ministerul Educației, va începe în data de 15 septembrie, cu înscrierea candidaților, iar pe 15 octombrie se va desfășura proba scrisă a concursului. Proba interviului se va desfășura în perioada 15 noiembrie-8 decembrie, iar în data de 17 decembrie vor fi validate rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ. Deciziile de numire pe post vor fi emise în zilele de 20-22 decembrie, iar aplicarea lor se va face începând cu data de 10 ianuarie 2022. (Oana NUȚU)