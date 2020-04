38 de cazuri noi de infectare cu coronavirus la Suceava. Totalul infectarilor ajunge la 2.733

Până astăzi, 29 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 11.978 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), din care 2.733 la Suceava. 38 de cazuri au fost raportate in ultimele 24 de ore, in scadere fata de raportarea de ieri. In tara, in ultimele 24 de ore sunt inregistrate 362 de cazuri de imbolnavire.

Dintre persoanele confirmate pozitiv la nivel national, 3.569 au fost declarate vindecate și externate. 675 de persoane au decedat.

De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 2.228 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 172 de persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.

Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate 1. Alba 171 2. Arad 550 3. Argeș 134 4. Bacău 191 5. Bihor 449 6. Bistrița-Năsăud 175 7. Botoșani 446 8. Brașov 429 9. Brăila 22 10. Buzău 20 11. Caraș-Severin 88 12. Călărași 48 13. Cluj 325 14. Constanța 228 15. Covasna 178 16. Dâmbovița 96 17. Dolj 101 18. Galați 362 19. Giurgiu 127 20. Gorj 44 21. Harghita 19 22. Hunedoara 492 23. Ialomița 165 24. Iași 243 25. Ilfov 260 26. Maramureș 72 27. Mehedinți 59 28. Mureș 423 29. Neamț 461 30. Olt 38 31. Prahova 68 32. Satu Mare 55 33. Sălaj 31 34. Sibiu 282 35. Suceava 2.733 36. Teleorman 96 37. Timiș 449 38. Tulcea 44 39. Vaslui 112 40. Vâlcea 25 41. Vrancea 252 42. Mun. București 1.255 43. – 160 TOTAL 11.978

Totodată, până acum, 675 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj și Prahova, au decedat.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 362 de noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 247 de pacienți.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 12.042 de persoane. Alte 22.690 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 166.993 teste, acestea includ și testele raportate în data de 28.04.2020 după ora 13:00.