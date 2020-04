301 persoane din Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică au fost confirmate cu coronavirus

UPDATE: Direcția de Sănătate Publică Suceava a confirmat că, în urma obținerii rezultatelor testării PCR pentru COVID-19 efectuate la beneficiarii și personalul de îngrijire din Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Sasca Mică s-au constatat următoarele:

– Din 369 de beneficiari testați, 242 sunt pozitivi;

– Din 86 de cadre de îngrijire testare, 59 au fost depistate pozitiv.

În contextul acestei situații DSP Suceava a dispus următoarele măsuri:

1. Izolarea celor 127 de beneficiari sănătoși,

2. Găsirea unei locații de tip hotel sau pensiune pentru carantinarea celor 59 de cadre de îngrijire pozitive pentru o perioadă de 14 zile, evitându-se astfel o posibilă infectare a membrilor de familie.

3. Pentru următoarele 14 zile asistența beneficiarilor va fi asigurată de personalul venit de la domiciliu, fără ca acesta să fie testat în prealabil.

4. Întreg personalul de îngrijire va purta pe perioada lucrului echipament de protecție alcătuit din: mască, ochelari, halate de unică folosință peste echipamentul obișnuit de lucru.

5. Se vor respecta cu strictețe măsuri de igienă personală: spălarea mâinilor cu apă și săpun, dezinfecție cu soluție pe bază de alcool.

6. Aprovizionarea constantă cu cantități suficiente de dezinfectanți pentru mâini și suprafețe.

“Primul caz care de altfel ne-a determinat sa efectuam testarea intregului efectiv aflat in centru a fost confirmat la un pacient in data de 16 aprilie. Dupa depistarea acestuia, am procedat la testarea intregului efectiv de beneficiari, un numar de 369 de persoane, si a intregului efectiv de personal de ingrijire, 86 de cadre.

Din cei 369 de beneficiari, 242 au fost depistati pozitiv, iar din cele 86 de cadre, 59 pozitive. Cadre insemnand asistente, infirmiere, paznici si personal auxiliar aflat in centru de doua saptamani. In conditiile Ordonantei Militare 8, activitatea era organizata la modul o parte din personal timp de doua saptamani ingrijeste beneficiarii urmand ca la doua saptamani personalul sa se schimbe”, a declarat Trifan.

Ea a explicat ca unii dintre cei bolnavi vor fi internati la unul dintre cele doua spitale COVID-19 din judet, fie transferul intr-o alta locatie.