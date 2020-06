24 de imbolnaviri COVID la Suceava in ultimele 24 de ore. 14 decese si 275 de noi cazuri in tara

Pana sambata, 13 iunie, judetul Suceava a inregistrat 3734 de cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore fiind raportate 24 de cazuri, in crestere fata de ieri. In tara au fost raportate 14 decese, printre cele noua judete in care au existat decese numarandu-se si Suceava.

Pe teritoriul României, au fost confirmate 21.679 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.635 au fost declarate vindecate și externate.

În intervalul 12.06.2020 (10:00) – 13.06.2020 (10:00) au fost înregistrate 14 decese (5 bărbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Constanța, Dâmbovița, București, Suceava și Vrancea.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 3 deces la categoria de vârstă 60-69 ani, 3 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 4 decese la persoane de peste 80 de ani.

Toate decesele sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate 1. Alba 411 2. Arad 703 3. Argeș 334 4. Bacău 559 5. Bihor 653 6. Bistrița-Năsăud 401 7. Botoșani 884 8. Brașov 977 9. Brăila 56 10. Buzău 276 11. Caraș-Severin 112 12. Călărași 117 13. Cluj 597 14. Constanța 307 15. Covasna 239 16. Dâmbovița 355 17. Dolj 253 18. Galați 672 19. Giurgiu 239 20. Gorj 163 21. Harghita 197 22. Hunedoara 640 23. Ialomița 400 24. Iași 716 25. Ilfov 615 26. Maramureș 116 27. Mehedinți 150 28. Mureș 696 29. Neamț 923 30. Olt 128 31. Prahova 143 32. Satu Mare 64 33. Sălaj 106 34. Sibiu 539 35. Suceava 3.734 36. Teleorman 149 37. Timiș 511 38. Tulcea 164 39. Vaslui 165 40. Vâlcea 39 41. Vrancea 749 42. Mun. București 2.393 43. – 34 TOTAL 21.679

Până astăzi, 1394 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 275 de noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 171 de pacienți.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 2.024 de persoane. Alte 100.582 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 552.670 de teste.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 430 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.853 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore, 211 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 114.151 de lei.

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, a fost constatată, ieri, o infracțiune pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.

Totodată, în data de 12 iunie a.c., 66 de persoane care nu au respectat măsura izolării la domiciliu sau a carantinei au fost introduse în carantină instituționalizată pentru 14 zile sau a fost dispusă măsura carantinării instituționalizate pentru o nouă perioadă de 14 zile.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 3.393 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.885 în Italia, 561 în Spania, 107 în Franța, 681 în Germania, 97 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 3 în SUA, 4 în Austria, 3 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 2 în Turcia și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia și Suedia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 114 cetățeni români aflați în străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 9 în Spania, 6 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA și unul în Brazilia, au decedat.

Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 29 au fost dec larați vindecați: 9 în Germania, 10 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia.