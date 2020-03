206 suceveni internati in Spitalul Judetean cu COVID-19

Conform unei informari transmise de Spitalul Judetean Suceava, duminica dimineata, in unitatea spitaliceasca se aflau internati 306 pacienti, din care 206 in sectorul COVID-19. Cu o zi inainte, in SJU se aflau internati 149 de pacienti infectati cu coronavirus.

De asemenea, Spitalul sucevean anunta ca in sectorul COVID s-a deschis un punct de triere al pacientilor suspecti de infectie cu COVID-19, deservit de medicii din cadrul UPU. Instalarea s-a facut in proximitatea sectoarelor de internare a pacientilor, cuprinde 3 corturi cu circuite separate si a fost instalat punctul de triere cu ajutorul SMURD SUCEAVA.

Personalul medical sucevean a asigurat permanenta liniilor de garda si continuitatea servicului pe toate specialitatile, atat in SECTORUL COVID-19 , cat si in celelalte sectoare de activitate.

“Intregul personal medical precum si din serviciile administrative care asigura continuitatea activitatii la Spitalul Judetean Suceava, face toate eforturile pentru a oferi o asistenta medicala de calitate pacientilor nostri”, se arata in comunicatulo mentionat.

Reamintim ca, sambata la pranz, tot conform informarilor oficiale, in SJU erau in total 317 pacienti internati, din care confirmați cu COVID-19 sunt 149, si 168 cu alte afectiuni.