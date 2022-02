20 milioane de euro pentru primul cămin studențesc din campusul de la Moara. Licitația, în aprilie

Căminul va avea trei corpuri, o înălțime de aproximativ 17 metri și vor fi peste 800 de locuri de cazare (inclusiv 12 pentru persoane cu dizabilități, camerele urmând a fi prevăzute cu dotări specifice) și numeroase săli de lectură. In funcție de cât de repede vor fi evaluate ofertele care se vor depune la licitația deschisă din luna aprilie și dacă vor fi sau nu contestații, putem spera că în iarna dintre 2022 și 2023 va începe măcar proiectarea tehnică a clădirii, iar peste șase luni lucrul la noul cămin studențesc, care se va mai extinde pe o perioadă de trei ani. Numai costul utilajelor – cu și fără montaj -, precum și al celorlalte dotări se ridică la aproape cinci milioane de euro. Citiți mai jos toate detaliile despre spectaculosul cămin pe care USV îl va ridica în noul campus de la Moara

Compania Națională de Investiții a organizat licitația de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări la căminul studențesc de la Moara. Este primul pas cert în direcția realizării acestei lucrări de investiții care în mod sigur va avea un impact major asupra dezvoltării atât a Universității „Ștefan cel Mare”, cât și a municipiului Suceava și a zonelor dimprejur, îndeosebi comuna Moara. Anunțul de participare la licitația deschisă a fost publicat în seara zilei de miercuri, 16 februarie, însă termenul final de depunere al ofertelor a fost stabilit pentru 6 aprilie, cereri de clarificări putând fi formulate până pe la jumătatea lunii martie iar CNI va trebui să răspundă la acele cereri de clarificare cu cel târziu 12 zile înainte de data de 6 aprilie.

Contractul de <Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții: “Construire Cămin Studenţesc Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, str. Staţiunii nr. 130, satul Bulai, comuna Moara, judeţul Suceava”> are valoarea estimată de peste 20 de milioane de euro, mai exact 101.442.919,82 lei, fără TVA. Cheltuielile pentru obținerea și amenajarea (s.red.) terenului sunt de 1.156.459,55 lei iar cele de proiectare și asistență tehnică a proiectantului au fost estimate la suma de 2.254.324,26 lei. În ceea ce privește cheltuielile pentru investiția de bază – estimate global la suma de 96.098.871,40 lei, fără TVA – acestea se compun din: lucrările efective la construcții și instalatii, evaluate la 73.942.472,30 lei, la care se adaugă partea de montaj estimată la 2.231.652,63 lei, fără partea de „utilaje cu montaj” pentru care a fost estimată suma de 11.158.263,13 lei, în vreme ce pentru „utilaje fără montaj și echipamente de transport” a fost estimată suma de 880.352,60 lei, diferența de 7.886.130,75 lei fără TVA fiind destinată pentru celelalte „Dotări”. În ceea ce privește „alte cheltuieli”, care nu au fost incluse la capitolul cu privire la cheltuieli cu investiția de bază, suma estimată este de 1.933.264,61 lei din care: 1.546.611,69 lei pentru organizare de șantier și 386.652,92 lei pentru cheltuieli conexe cu organizarea de șantier.

Căminul propus pe amplasament va oferi cazare unui număr de 826 persoane în 407 camere care vor caza 2 persoane și 12 camere vor fi pentru persoane cu dizabilități (câte o persoană). Clădirea este alcătuită din 3 corpuri rectangulare din care 2 corpuri sunt dispuse paralel (corpul 1 și corpul 2) fiind puse în legătură la fiecare nivel, printr-un tronson central, perpendicular (corpul 3). Orientarea axelor longitudinale este pe direcția SV-NE a fost impusă, conform Planului de Urbanism Zonal (PUZ) aprobat, de concepția ansamblului de clădiri.

Corpurile paralele sunt, la rândul lor, tronsonate pentru respectarea condițiilor de protecție la seism. Datorită declivității terenului pe direcția NE-SV, la capetele tronsoanelor paralele dinspre SV și sub corpul central, 3, devine aparent un nivel suplimentar, demisolul prin intermediul căruia se face legătura funcțională între corpul 1 si corpul 2. Structura de rezistență este din cadre din beton armat pentru zonele în care a fost necesară o flexibilitate în compartimentarea interioară, și din pereți structurali din beton armat pentru corpurile destinate cazării – soluția e adoptată pentru ca oferă suprafețe utile „curate”, fără muchii aparente de stâlpi, grinzi.

Parcele pe care se va construi căminul reprezintă 5% din suprafața aferentă campusului de la Moara. Preocupările pentru condiții, dotări și instalații sunt remarcabile

Terenul individualizat pentru construirea obiectivului de investiții aferent procedurii de achiziție publică de mai sus are o suprafață de 15.000mp de formă trapezoidală, din totalul de 300.000mp aflat în proprietatea Universității „Ștefan cel Mare”. Pe parcela de 15.000mp, suprafața afectată de clădirea căminului va fi de 3.723,80mp. Avându-se în vedere regimul de înălțime – Dth parțial+P+4E, înălțimea maximă propusă fiind de 16,80m la corpul central față de înălțimea generală de 15,50m de la cota 0,00 la celelalte două corpuri paralele, unde înălțimea unui nivel este de 2,90m – suprafața desfășurată construită va ajunge la 20.023,60mp.

Clădirea este accesibilă de la nivelul parterului, prin corpul central din al cărui hol de recepție, utilizatorii sunt dirijați către corpul 1 sau corpul 2. Intrările pe nivelurile celor 2 corpuri conduc către funcțiunile de cazare sau către cele conexe (spălătorii, sală de mese etc). Încăperile nivelurilor sunt dispuse în dublu tract față de un culoar central. Fiecare nivel al celor două corpuri 1 și 2 adăpostește camere de cazare, oficii, locuri de luat masa, spălătorii/calcatorii pentru studenți, mici spații tehnice, mici depozitări și grupuri sanitare diferențiate pe sexe pentru vizitatori și/sau pentru personal. De asemenea, cele 2 corpuri paralele au acces la circulațiile pe verticală prin câte 2 casa scărilor și prin câte 2 lifturi, din care, câte unul este adaptat dimensional persoanelor blocate în scaun rulant.

Clădirea căminului se va dota cu toate tipurile de instalații interioare și se va racorda la utilitățile de tip urban existente la limita de proprietate sau proprii, realizate prin grija beneficiarului final. Incinta se dotează și cu gospodărie de apă (stația de pompare și 4 rezervoare de câte 60mc, îngropate în pământ) pentru incendiu.

Pentru detectarea și semnalizarea incendiilor s-a propus un sistem adresabil monitorizat prin intermediul unui program dedicat si agrementat de management al funcționării. Sistemul este alcătuit din 2 centrale de incendiu cu 4 bucle, panou de comandă şi display LCD. Centralale de incendiu și computerul care gazduiește sistemul de management se amplasează la parterul tronsonului 2 într-o cameră dedicată. În camera portarului se prevede un repetor. Dată fiind funcţionalitatea spaţiului monitorizat s-a optat pentru un sistem de detecție în topografie de tip buclă, care oferă o securitate sporită la posibile defecte de funcţionare şi asigură identificarea exactă a locului de producere a evenimentelor. Elementele de detecție sunt adresabile şi se vor conecta în buclă la centrala de incendiu şi vor acoperi toată suprafaţa monitorizată.

Agentul termic pentru apa caldă și pentru încălzire se produce în centrala termică pe combustibil gaz metan, amplasată la demisol corp 1. De asemenea, pentru reducerea consumului energetic si emisiilor de CO2, se recurge la soluția de prepare parțială a apei calde cu 24 panouri solare, montate pe terasa clădirii. Necesarul termic pentru încălzire este aproximat de 2150kW. Agentul termic de încalzire este preparat în patru cazane cu funcționare în condensație, de 625 kW fiecare. În scopul asigurării condiţiilor optime de confort termic se realizează o instalaţie de încălzire climatizare pentru a asigura temperaturi interioare în sezonul rece astfel: +22°C la grupuri sanitare; +20°C la camere și săli de lectură; +18°C la casele de scări și holuri.

În spațiile climatizare temperatura interioară în timpul sezonului cald va fi de 24,5°C. Energia de răcire se obține cu 4 agregate de racire de cate 200kW fiecare, amplasate la exterior, pe latura nord vestică a amplasamentului în preajma centralei termice. Instalaţia de climatizare se realizează în sistem cu 4 tevi, utilizând agent termic cu circulaţie forţată, prin 4 ramuri, corespunzătoare celor 4 semitronsoane ale clădirii. De asemenea, spațiile se vor mobila, se vor dota cu echipamente și mijloace de stingere a incendiilor.

Zona de bucătărie va fi deservită de un dispozitiv de aspiraţie locală tip hotă deschisă care va realiza aspiraţia noxelor şi evacuarea căldurii de la maşinile de gătit şi se va monta central deasupra aragazului, aerul fiind evacuat în exterior iar lipsa etanșeităților va compensa cu aer proaspăt. În grupurile sanitare sunt prevăzute ventilatoare antiretur, cu comandă de la comutatorul pentru iluminat al încăperii, ventilatoarele fiind echipate cu timer reglabil iar aerul viciat va fi dirijat în coloane.

Cum este organizat demisolul, parterul și etajele căminului. Ce suprafețe au camerele și dotările aferente, dar și spațiile adiacente?

Corpul 1 are la demisol, centrala termică cu vestiarul fochiștilor și 2 depozitări anexate. Se prevăd apoi vestiarele personalului de îngrijire diferentiate pe sexe, depozitări pentru cazarmament, ateliere de întreținere, circulații pe verticală și orizontală. Centrala termică este cu supraveghere permanentă. În demisolul corpului central (3) este prevăzut un spațiu pentru petrecerea timpului liber (lounge) compartimentat ușor cu un foaier pentru a putea fi extins în ocazii speciale. Are acces direct in exterior prin curte de lumină. Demisolul corpului 2, are o zona de cazare cu 15 camere de câte 2 persoane și o zonă destinată spațiilor tehnice și unei spălătorii profesionale, pentru rufele/cazarmamentul din proprietatea căminului. Camere de cazare sunt deservite de 2 săli de lectură – au alăturat câte un grup sanitar, dotat minimal – un oficiu cu locuri de luat masa și o spălătorie/calcatorie a studenților fiecare având anexată câte o mică depozitare pentru materiale de curățenie. Evacuarea demisolului se produce direct în exterior pe la capetele tuturor corpurilor și /sau prin curți de lumină, pe latura de NV.

La parter în corpul 1 sunt dispuse camerele de cazare pentru persoane cu dizabilități (ca sa aibă la dispoziție 2 căi de evacuare direct la nivelul terenului). Tot în acestă zonă se dispun încăperi pentru spălătorie/călcătorie și oficiul cu locuri de luat masa, adaptate dimensional și ca obiecte de mobilier, pentru persoanele cu dizabilități. Accesul în clădire este supravegheat de portar în a cărui încăpere sunt dispuse monitoarele sistemului de supravheghere antiefracție și de protecție la incendiu. Tot alăturată intrării principale, se află sala de lectură de 34 persoane, precedată de un mic foaier. Accesul în cele 2 corpuri se asigură prin culoare simetrice intrării stânga-dreapta, iar de aici funcțiunile, sunt identice cu toate nivelurile supraterane.

Fiecare din cele 2 corpuri, pe lângă camerele de cazare pentru câte 2 persoane, au căte 2 oficii de preparare hrană, o sală de mese pentru 34 persoane, o spălătorie și o călcătorie. Circulațiile pe verticală se asigură prin câte 3 casa scărilor dispuse central și la fiecare capăt de tronson. La corpul 1, la extremitatea de SV se dispune o scară exterioară de evacuare mascată de un „mesh” (rețea metalică) pe cadre metalice colorate viu (culori primare). Scările interioare si exterioare asigură circulația între toate nivelurile, inclusiv către demisol. Casa scărilor sunt închise, iar rampele sunt drepte, duble, cu intoarcere la 90grd cu lățime de min 135cm, având balustrade pe ambele laturi ale rampelor. Corpul de legătură, în afară de circulații mai este prevăzut cu 2 săli de lectură de câte 34 persoane. Camerele de cazare pentru 2 persoane, de cca. 23,65mp, sunt alcătuite din spațiul de dormit de cca. 17,0mp, sas-ul de intrare de cca. 3,35mp și grupul sanitar cu duș de cca. 2,60mp. Camerele pentru persoane blocate în scaun rulant sau cu handicap locomotor, de cca. 25,70mp, sunt alcătuite din spațiul de dormit comun cu holul de intrare, de 20,77mp, și grupul sanitar cu duș, de 5,30mp. Toate camerele au blacoane închise, pe toată lățimea lor, de 90cm adâncime. Închiderea balcoanelor se realizează cu parapeți și laterale din zidărie de 15cm și cu tâmplărie termoizolantă.

Scenariile luate în calcul la amenajarea fundației în condițiile în care terenul are declivitate

Terenul are o declivitate importantă pe direcția SE-NV iar potrivit datelor prezentate într-un din secțiunile caietului de sarcini, parcela are „stabilitatea asigurată”, terenul nefiind supus viiturilor ori inundațiilor. „Utilizând particularitățile terenului, clădirea propusă, alcătuită din 2 corpuri paralele și un corp central de legătură, se dispune paralel cu artera de circulație principală de la NV, DJ209C (care face legătura cu Municipiul Suceava). În acest mod, clădirea, prima ce se va construi din ansamblul Campusului Universității din Suceava, respectă propunerea din PUZ care aliniază toate construcțiile principale pe această direcție. Axele longitudinale ale corpurilor de cazare se dispun după direcția NE-SV, oferind camerelor de cazare, un iluminat natural optim. Declivitatea importantă a terenului, va genera un nivel partial tip demisol, pe laturile de SV ale corpurilor principale, inclusiv sub corpul central de legătură”, se menționează în caietul de sarcini”, se mai specifică în caietul de sarcini care este realizat pe baza unor date care au fost analizate la fază de studiu de fezabilitate. În amplasamentul pentru care s-a realizat un studiu geotehnic – acesta fiind o „piesă” obligatorie la studiul de fezabilitate – s-au executat două foraje manuale, până la adâncimea de 12,0m de unde s-au recoltat probe.

Referitor la fundarea construcțiilor, s-a avut în vedere una din următoarele soluții de fundare care trebuie făcută direct în stratul de nisip argilos plastic vârtos, situat la adâncimi de 2,40m de la nivelul terenului actual: rețele de grinzi de fundare din beton armat; radier din beton armat. În ambele cazuri, dimensiunile se vor adopta astfel încât presiunile efective pe talpa fundației să fie inferioare valorilor presiunilor plastice și critice. „În cazurile fundării directe se va îndepărta integral stratul de umpluturi eterogene din suprafața și straturile cu proprietăți fizico-mecanice slabe, asemănătoare celor interceptate în zona forajului până la stratul de argilă”, se specifică în sursa citată. Dacă pantele taluzurilor nu vor putea fi realizate la dimensiunile indicate, se vor realiza sprijiniri, pentru a nu se înregistra fenomene de surpare a malurilor săpăturii generale. S-a analizat posibilitatea transmiterii la teren a sarcinilor din construcția proiectată, prin intermediul unor fundații indirecte, respectiv piloți din beton armat de diametru cuprins între 880 și 1080mm, forați și turnați pe loc. În cazul în care soluția care va rezulta din PT va fi aceasta, numărul, poziția și diametrul piloților se vor determina în funcție de încărcările efective transmise la teren din suprastructură iar, în prealabil, pe amplasament se vor realiza piloți de probă, că să fie în felul acesta determinată capacitatea portantă reală ale piloților. Pentru a se reduce efectul negativ al unor eventuale ridicări a nivelului apei subterane, se recomandă ca umpluturile din jurul construcției să se realizeze din material impermeabil (argilă compactată corespunzător), obținându-se „un ecran” care să nu permită infiltrarea apei în interiorul construcției. În final, s-a ales scenariul 1, adică acela de „fundare directă pe radier general din beton armat monolit, tronsonat prin rosturi antiseismice și de tasare”.

Criteriul de atribuire al contractului va fi „cel mai bun raport calitate – preț” unde prețul ofertei contează în pondere de 60% la evaluarea punctajului, câte 20% reprezentând organizarea și metodologia, pe de o parte iar de cealaltă parte experiența profesională (manager de contract, arhitect-șef, inginer proiectant pe specialitatea „structură” și inginer proiectant pe specialitatea instalații încălzire, ventilație, aer condiționat și refrigerare – abreviere „HVAC”). Durata contractului va fi de 78 de luni din care: proiectarea – 6 luni, execuția – 36 luni și perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor – 36 luni. (Dan PRICOPE)