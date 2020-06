19 medii de 10 la Evaluarea Națională și promovabilitate de 75,7%, în județul Suceava

La proba de Limba și literatura română 5.494 de candidați au promovat, reprezentând un procent de 85.74%, iar 84 de candidați au fost notați cu 10. La proba de Matematică rata de promovare este de 68,76%, însemnând 4.392 de candidați cu note peste 5, iar 89 de candidați au obținut nota 10. Cele mai bune rezultate, după numărul elevilor cu media 10 de la Evaluarea Națională, aparțin școlilor gimnaziale nr. 1 și nr. 3 din Suceava, care au câte trei elevi cu note maxime la cele două probe ale Evaluării Naționale, și Colegiul ”Ştefan cel Mare” și Şcoala nr. 9 ”Ion Creangă” Suceava, cu câte 2 medii de 10.

Rezultatele Evaluării Naționale din acest an, considerată foarte ușoară, cu subiecte mai mult decât accesibile, arată că peste 75% dintre candidații care au susținut cele două probe au promovat. Rata de promovare la nivel național este de 76,10%, iar județul nostru ocupă locul trei în regiunea Moldova, după Galați și Iași. La nivelul județului Suceava s-au înregistrat 19 medii de 10, fiind atribuite absolvenților unor școli din Suceava, Gura Humorului, Rădăuți, Fălticeni și Pârteștii de Jos. ”Situația statistică generală arată că dintre cei 6.381 candidați prezenți, 4.833 candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5, adică 75,74%. Dintre aceștia, 19 candidați au încheiat examenul cu media generală 10. Rata de participare a fost de 92,84% – 6.381 candidați prezenți, dintr-un total de 6.873 elevi înscriși”, precizează purtătorul de cuvânt al IŞJ Suceava, inspectorul Cezar Anuței.

Cele mai bune rezultate, după numărul elevilor cu media 10 de la Evaluarea Națională, aparțin Şcolilor gimnaziale nr. 1 și nr. 3 din Suceava, care au câte trei elevi cu note maxime la cele două probe ale Evaluării Naționale, și Colegiul ”Ştefan cel Mare” și Şcoala nr. 9 ”Ion Creangă” Suceava, cu câte 2 medii de 10. Celelalte unități care au înregistrat câte o medie de 10 la evaluarea de la final de gimnaziu sunt Şcolile nr. 10 și nr. 11 din Suceava, Colegiul ”Petru Rareș” Suceava, Şcolile gimnaziale nr. 1 și ”Teodor Balan” din Gura Humorului, ”Bogdan Vodă” Rădăuți, ”Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni și liceele ”Mihai Băcescu” Fălticeni și ”Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos.

Rezultatele din acest an, dinaintea soluționării contestațiilor, sunt mult mai bune decât cele de la evaluarea de anul trecut, când s-au înregistrat doar 7 medii de 10. Astfel, 771 de candidați au primit note mari și foarte mari, care le-au asigurat medii între 9,95 și 9,00, iar un total de 22 de candidați au reușit să obțină medii între 9,90 și 9,95, comparativ cu cei 36 de absolvenți situați în această categorie anul trecut. De asemenea, 1.185 dintre promovați au medii între 8,00 și 8,97, în timp ce 1.197 de elevi au obținut medii între 7,00 și 7,97. Medii între 6,00 și 6,97 au dobândit 902 dintre candidați, iar alți 1.139 de candidați au reușit să obțină medii între 5,97 și 5,00.

La polul opus, surprinzător, avem în județ și 6 medii de 1, deci acei absolvenți au primit doar punctajul din oficiu, iar 102 candidați au medii între 1,05 și 1,97. Anul trecut, cea mai mică medie din județ a fost 2,03.

Emoțiile și agitația de dinaintea afișării rezultatelor din acest an au fost mult reduse din cauza noutății absolute de anonimizare a notelor obținute de candidați. Ministerul Educației și Cercetării a publicat un cod aferent numelui fiecărui elev și notele obținute în urma susținerii probelor la limba română și matematică, pentru a respecta legea de protecție a datelor cu caracter personal. Evident, această procedură îi defavorizează pe candidații de top, care au reușit să dovedească și la aceste examene finale că au studiat intens, au muncit mult pe parcursul anilor de gimnaziu și au obținut rezultate foarte bune, care le vor asigura locurile la liceele și specializările cele mai bune. Bucurie mare, în schimb, pentru codașii clasamentului cu medii mici, care, cu chiu cu vai, au reușit să promoveze examenele sau, mai rău, au primit note sub 5. ”Eu am obosit la câte apeluri am fost nevoită să răspund după ce s-au afișat notele la Evaluarea Națională. Sincer, cred că era mai bine să fie publice numele elevilor, dar, dacă asta este situația, ne conformăm. Fetița mea a luat note mari la ambele probe, are media 8,82 și suntem foarte mândri de ea pentru că are șanse să intre la liceul pe care l-a ales. Ar fi fost frumos să apară numele ei alături de media obținută, mai ales că a muncit pe brânci toată perioada cât a făcut școală online, ceea ce a fost foarte greu pentru copii”, este părerea mamei Mariei S., absolventă a unei școli din mediul rural.

Potrivit Ministerului Educației, media de admitere, care stă la baza înscrierii în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea Națională, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor gimnaziale, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Urmează soluționarea contestațiilor înregistrate în cursul zilelor de ieri și azi, iar pe 27 iunie va avea loc afișarea rezultatelor finale. Pe 1 iulie va fi afișată în fiecare unitate de învățământ gimnazial lista candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și va fi anunțată public ierarhia la nivel județean. Completarea de către elevi a opțiunilor în fișele de înscriere se va desfășura în perioada 2 – 6 iulie, iar prima repartizare computerizată la liceu va avea loc pe 10 iulie. (Oana NUȚU)