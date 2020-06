136 de pacienti COVID sunt internati in Spitalul Judetean. 13 sunt la Terapie Intensiva, dintre care 3 ventilati

În Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava se află internați duminica, 28 iunie,447 pacienți, și anume 136 pacienți Covid-19 și 311 pacienti nonCovid, iar în secția ATI sunt internați 13 pacienți, din care 3 pacienți sunt ventilați.

La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați 58 de pacienți Covid- 19 și 8 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.

În ultimele 24 de ore au fost internate in Spitalul Județean 13 persoane diagnosticate cu Covid – 19 si externate 15 de persoane, anunta Prefectura Suceava.

Astăzi, 28 iunie, ora 9.00, conform datelor centralizate la nivel județean de Direcția de Sănătate Publică Suceava, situația epidemiologică se prezintă astfel:

în autoizolare la domiciliu 3813 de persoane

în carantină instituționalizată 7 persoane

28532 de persoane ieșite din autoizolare

3109 de persoane ieșite din carantină instituționalizată.

Conform situației întocmite de D.S.P. Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 3369 persoane declarate vindecate.

Persoanele izolate la domiciliu sunt clinic sănătoase și nu prezintă simptomatologie specifică afectării cu virusul Covid – 19.

In cursul zilei de 26 iunie 2020 polițiștii au desfășurat activități in context Covid 19, fiind verificate cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse 3417 de persoane și 26 de societăți comerciale, fiind aplicată o sancțiune contravențională in valoare de 1000 lei pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a răspândirii Covid -19, transmite Prefectura suceava in buletinul zilnic de informare. (O.S.)