13 cazuri de infectare cu coronavirus la Suceava in ultimele 24 de ore. Bilantul ajunge la 3.421 de imbolnaviri

13 cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost inregistrate in judetul Suceava in ultimele 24 de ore, bilantul imbolnavirilor ajungand la 3.421. Numarul de cazuri este in scadere, ieri inregistrandu-se 22 de imbolaviri. 167 noi cazuri de coronavirus au fost înregistrate în România, din 6.673 de teste prelucrate. Bilanțul total in tara ajunge la 16.871.

Buletinul de presă:

Până astăzi, 17 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 16.871 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.890 au fost declarate vindecate și externate.

Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate 1. Alba 265 2. Arad 696 3. Argeș 210 4. Bacău 431 5. Bihor 501 6. Bistrița-Năsăud 301 7. Botoșani 659 8. Brașov 616 9. Brăila 20 10. Buzău 105 11. Caraș-Severin 110 12. Călărași 73 13. Cluj 526 14. Constanța 258 15. Covasna 228 16. Dâmbovița 228 17. Dolj 165 18. Galați 537 19. Giurgiu 205 20. Gorj 90 21. Harghita 63 22. Hunedoara 616 23. Ialomița 321 24. Iași 366 25. Ilfov 416 26. Maramureș 81 27. Mehedinți 92 28. Mureș 652 29. Neamț 834 30. Olt 53 31. Prahova 79 32. Satu Mare 57 33. Sălaj 75 34. Sibiu 451 35. Suceava 3.421 36. Teleorman 114 37. Timiș 494 38. Tulcea 108 39. Vaslui 146 40. Vâlcea 27 41. Vrancea 507 42. Mun. București 1.636 43. – 38 TOTAL 16.871

Totodată, până acum, 1097 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș, Olt și Ilfov, au decedat.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 167 de noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 205 de pacienți.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 13.055 de persoane. Alte 15.854 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 310.407 de teste.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 309 apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.614 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.