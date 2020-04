1.000.000 EURO! Campania initiata de Stefan Mandachi a strâns primul milion de euro pentru spitale. “Deși ventilatoarele dau aer, ele nu se cumpără cu aer. Avem un obiectiv clar: TREI MILIOANE DE EURO”

Antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi, constructorul primului metru de autostradă din Moldova, a nuntat ieri ca a strâns prin campania sa suma de un milion de euro. Banii au fost stransi in doar 17 zile, după ce a vândut simbolic centimetri din ”drumul” respectiv cu scopul de a strânge bani pentru spitalele afectate de pandemie, în special pentru cel din Suceava. Campania continua, noua tinta propusa de Mandachi fiind strangerea sumei de trei milioane de euro

Mesajul postat astazi pe facebook de Stefan Mandachi:

“1.000.000 EURO!!! One million din donații! Deja 100.000 cm2 de autostradă au proprietar. Dacă nu vă grăbiți, veți rămâne fără… Intră în istorie și ia-ți teren la cea mai cunoscută autostradă din România. 1cm=10 euro.

E un record național: cea mai mare strângere de fonduri acumulată la inițiativa unei persoane fizice, în doar 17 zile. Mă bucur ca un copil!!! 🐷

Totuși, ce curios… Strângem o sumă colosală pentru un oraș aflat la anaghie și nicio televiziune nu a remarcat rezultatul echipei noastre, cu excepția România Tv. Nu pentru mine, Mandachi, ci pentru campania asta cu centimetri de viață, sau de fapte, (www.1cm.ro) care este un succes colosal al comunității. Că doar au cotizat cu bani o grămadă de cetățeni, din comunitate.

Strângerea noastră de fonduri nu este doar o mărturie de solidaritate enormă, dar și o dovadă că dacă nu mai stai să-ți plângi de milă și acționezi, lucrurile se mișcă! Numai Victor a difuzat clipul la ora de maximă audiență. Și ghici ce? Renasc donațiile!

Și la final, o clarificare: eu n-am răsărit hodoronc tronc, deodată, pe facebook, cum au senzația unii papagali colorați. Nu ”un metru de autostradă” m-a lansat pe mine. Pe mine m-a lansat truda. M-am zbătut de când mă știu și am câștigat banii cinstit, cu muuuultă muncă. Am muncit toată viața la fel cum am făcut-o în ultima lună: ca un nebun, 16-18 ore pe zi. Și în ultima lună, ca voluntar, m-am zbătut cât zece inși la un loc, asta e realitatea. (Îmi mulțumesc și mie, ca să nu fiu ipocrit :)) )

Repet: deși ventilatoarele dau aer, ele nu se cumpără cu aer. Se cumpără cu BANI!

Lupta mai grea abia acum începe. Avem un obiectiv clar: TREI MILIOANE DE EURO”.