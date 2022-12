Traficantul de arme rus Viktor Bout îşi exprimă susţinerea pentru Vladimir Putin şi ofensiva în Ucraina

Traficantul de arme rus Viktor Bout (But), eliberat recent în urma unui schimb cu Washingtonul contra baschetbalistei americane Brittney Griner, şi-a exprimat sâmbătă susţinerea pentru preşedintele rus Vladimir Putin şi ofensiva rusă în Ucraina, informează AFP.

Back home in Russia, Viktor Bout has wasted no time in making clear his support for the invasion of Ukraine

He tells Maria Butina that Russia should have launched the “special military operation” earlier pic.twitter.com/ryqdrtgDGl

— Francis Scarr (@francis_scarr) December 10, 2022