Italia se apropie de 30.000 de decese provocate de coronavirus

Italia a inregistrat pana joi 29.958 de decese provocate de noul coronavirus, cu 274 de decese in ultimele 24 de ore, bilant inferior celui de 369 de decese anuntat miercuri si care revine aproximativ la nivelul celui din zilele precedente, potrivit datelor comunicate de Protectia Civila italiana.

Aceeasi tendinta este remarcata si in evolutia numarului noilor cazuri de COVID-19, cu oscilatii de la o zi la alta pe un trend de coborare lenta, cu 1.401 imbolnaviri confirmate in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul total al persoanelor infectate cu noul coronavirus in Italia ajunge la 215.858, transmite agentia EFE.

Numarul vindecarilor a crescut la 96.276, cu circa 3.000 mai multe fata de miercuri, iar cel al pacientilor simptomatici spitalizati a scazut cu 595 fata de aceasta zi, fiind joi de 15.174, dintre care 1.311 sunt la terapie intensiva, fata de 1.427 in ziua precedenta.

Desi “curba infectarilor scade (…) suntem inca in faza epidemica” si virusul continua sa circule, a avertizat directorul Institutului Superior de Sanatate italian (ISS), Silvio Brusaferro, care a insistat ca se impune in continuare respectarea masurilor luate pentru a frana raspandirea virusului.

El a estimat ca incepand din data de 11 mai se vor putea face evaluari preliminare privind impactul primelor decizii de relaxare a restrictiilor.